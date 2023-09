Veja os 50 modelos de carros mais vendidos em agosto no Brasil

Os emplacamentos de veículos, consideranto todos os segmentos automotivos, fecharam agosto com estabilidade em relação a julho. Foram 371.497 emplacamentos, frente aos 367.188 do mês anterior. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a Fenabrave. A estabilidade foi mantida principalmente pelo bom resultado das vendas de motocicletas.

No caso dos automóveis, houve baixa em relação a julho. A base de comparação é alta, porém, porque foi ao longo do sexto e sétimo mês do ano que foram usados os recursos das medidas provisórias que estimularam a venda de veículos populares no Brasil.

Veja quais foram os 50 carros mais vendidos em agosto de 2023

Em agosto, a liderança das vendas voltou para o comercial leve Strada, da marca italiana Fiat. Foram 12.870 unidades comercializadas. Nos dois meses anteriores, modelos que participaram do programa de descontos do governo federal, principalmente o Polo, da alemã Volkswagen, o HB20, da sul-coreana Hyundai, apareciam no topo do ranking.

1º) Strada (Fiat)

Total vendido em agosto: 12.870

Total vendido no ano: 73.803

2º) Onix (Chevrolet - General Motors)

Total vendido em agosto: 8.345

Total vendido no ano: 62.715

3º) Polo (Volkswagen)

Total vendido em agosto: 8.220

Total vendido no ano: 62.412

4º) HB20 (Hyundai)

Total vendido em agosto: 8.053

Total vendido no ano: 54.180

5º) Onix Plus (Chevrolet - General Motors)

Total vendido em agosto: 7.055

Total vendido no ano: 49.192

6º) Mobi (Fiat)

Total vendido em agosto: 6.593

Total vendido no ano: 45.616

7º) Tracker (Chevrolet - General Motors)

Total vendido em agosto: 6.372

Total vendido no ano: 40.773

8º) Argo (Fiat)

Total vendido em agosto: 5.892

Total vendido no ano: 44.971

9º) HR-V (Honda)

Total vendido em agosto: 5.775

Total vendido no ano: 31.299

10º) T-Cross (Volkswagen)

Total vendido em agosto: 5.452

Total vendido no ano: 46.038

11º) Compass (Jeep)

Total vendido em agosto: 5.315

Total vendido no ano: 40.369

12º) Creta (Hyundai)

Total vendido em agosto: 5.195

Total vendido no ano: 40.457

13º) Cronos (Fiat)

Total vendido em agosto: 5.093

Total vendido no ano: 29.322

14º) Renegade (Jeep)

Total vendido em agosto: 5.044

Total vendido no ano: 32.917

15º) Nivus (Volkswagen)

Total vendido em agosto: 4.936

Total vendido no ano: 32.310

16º) Toro (Fiat)

Total vendido em agosto: 4.639

Total vendido no ano: 34.053

17º) Saveiro (Volkswagen)

Total vendido em agosto: 4.593

Total vendido no ano: 29.035

18º) Kwid (Renault)

Total vendido em agosto: 4.569

Total vendido no ano: 37.817

19º) Hilux (Toyota)

Total vendido em agosto: 4.435

Total vendido no ano: 30.313

20º) Fastback (Fiat)

Total vendido em agosto: 4.308

Total vendido no ano: 25.438

Confira o restante da lista dos mais vendidos em agosto