Veículos elétricos podem ficar com 50% das vendas até 2030

Por: Keith Naughton

Veículos elétricos devem responder por cerca da metade das vendas de automóveis nos principais mercados mundiais até 2030, à medida que os preços atinjam paridade com os custos dos carros movidos a gasolina, segundo pesquisa com executivos do setor automotivo.

Participe grátis de Segredos dos Pré-Lançamentos, de 06 a 13 de dezembro, e descubra como obter ganhos explosivos com as novas moedas digitais.

Veículos elétricos (VEs) representarão 52% dos mercados dos EUA, Japão e China, e 49% da Europa Ocidental, de acordo com estimativas médias do levantamento com mais de 1.000 líderes da indústria automotiva global divulgadas na terça-feira pela consultoria KPMG. A fatia de menos de 10% do mercado global atualmente será impulsionada por modelos movidos a bateria, atingindo custo equivalente ao dos veículos movidos por motores de combustão interna tradicionais, previram os executivos.

Apesar da perspectiva otimista sobre o crescimento dos VEs, as previsões de participação de mercado variaram muito, o que levou a KPMG a concluir que ainda não há consenso sobre como exatamente os modelos plug-in se tornarão dominantes. Além do preço, a chave para atrair consumidores para modelos elétricos é reduzir o tempo de carregamento para menos de 30 minutos em comparação com as mais de 3 horas atuais, disseram 75% dos executivos.

“A adoção dos veículos elétricos em muitos mercados tem sido restringida pelo número limitado de modelos disponíveis”, disse no estudo Megumu Komikado, sócia da KPMG no Japão. “O forte fluxo de lançamentos de novos modelos de VEs nos próximos 24 meses vai criar mais opções para os consumidores.”

Montadoras apostam bilhões na eletrificação das linhas. A General Motors tem meta de oferecer apenas modelos plug-in até meados da próxima década, enquanto a Ford Motor disse que metade de suas vendas globais será de veículos movidos a bateria até 2030. A Tesla, que agora domina o mercado global de VEs, está construindo grandes fábricas no Texas e em Berlim.