Vedacit Pro disponibiliza modelagem digital para grandes obras

Em 2016, o Reino Unido tornou obrigatória a adoção do BIM (Building Information Modeling) pelo setor da construção civil. O resultado não demorou a aparecer: uma economia da ordem de 20% nos custos das obras, em média. O Brasil está seguindo o mesmo caminho: já em 2021, utilizar o sistema será pré-requisito para contratar empresas que vão atuar em obras públicas.

Essa é, de fato, uma tendência importante. “A metodologia BIM proporciona um monitoramento mais completo e transparente de todas as etapas de uma obra, desde o projeto conceitual, passando pelo projeto executivo, depois a construção e a operação”, afirma Higor Omena, coordenador de produto e marketing da Vedacit.

Nos últimos anos, a empresa vem se preparando para atuar junto com o mercado técnico, formado por construtoras, distribuidores, aplicadores e projetistas. Ao apresentar a nova marca, Vedacit Pro, passou também a disponibilizar em seu site um modelo BIM para sistemas de impermeabilização com mantas asfálticas. “Entregamos ao projetista a possibilidade de fazer um projeto digital de impermeabilização, com cálculos mais assertivos sobre a quantidade de material necessária”, explica Omena.

Os resultados são expressivos: “a impermeabilização responde por 2% a 3% dos custos totais de uma obra, e é fundamental para garantir tanto a segurança do empreendimento quanto a saúde dos moradores, pois a umidade pode provocar doenças. Além disso, uma impermeabilização mal projetada pode responder por 25% do custo total da obra”, diz o coordenador de produto e marketing. “O sistema BIM permite modelar e desenhar cenários, antecipando gargalos. O aumento da produtividade é acompanhado do controle de custos, maior rapidez nos ciclos de aprovação do cliente e redução de erros no projeto”.

Nova marca

O acesso à modelagem vem acompanhado de uma série de produtos e serviços que marcam a chegada de Vedacit Pro ao mercado. A nova linha contempla mais de uma centena de itens que, somados, prometem atender aos clientes em todas as etapas de uma obra. Entre adesivos, aditivos, anticorrosivos, argamassas especiais, protetores de superfícies e selantes, a empresa é conhecida pelas soluções para diferentes campos de aplicação, como estruturas, coberturas e telhados, portas, áreas internas, frias e externas.

“Somos uma empresa sólida, líder no mercado de impermeabilização, com 84 anos de atuação”, lembra Higor Omena. O investimento para atender o mercado B2B inclui o valor de 160 milhões de reais na fábrica mais moderna da América Latina para a produção de mantas asfálticas, localizada em Itatiba, no interior de São Paulo, com capacidade para produzir mais de 200 tipos de mantas. “Disponibilizamos uma estrutura com consultores técnicos para atender a esse mercado”, afirma o coordenador, “trazendo assim inovação para esse perfil de clientes”.

