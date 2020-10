Usiminas reverte prejuízo e tem lucro de R$198 mi no 3º tri

A Usiminas teve lucro líquido de 198 milhões de reais no terceiro trimestre, revertendo prejuízo de 139 milhões de reais um ano antes, com crescimento de receita no período, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira.

O volume de vendas de aço recuou 10% ano a ano e o de minério caiu 7% na mesma base de comparação, mas a receita cresceu 14%, conforme o setor siderúrgico tem conseguido implementar aumentos de preços de aço.

Em relação ao segundo trimestre, porém, os volumes de vendas de aço e minério subiram 54% e 21%, com a receita avançando 81%.

O custo dos produtos vendidos aumentou em 3%, para 3,5 bilhões de reais.

O resultado operacional medido pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado saltou 87%, para 826 milhões de reais, com a margem aumentando para 19%, de 11% um ano antes.

A companhia encerrou o terceiro trimestre com 3,7 bilhões de reais em caixa e equivalentes de caixa, mais do que o dobro na comparação com o mesmo período de 2019.