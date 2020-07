Unimed de Brusque distribui kit covid e gera polêmica nas redes sociais

A Unimed da cidade de Brusque, em Santa Catarina, virou alvo de polêmica nas redes sociais, depois de uma postagem sobre um “kit covid” distribuído pela operadora de saúde.

A caixa continha medicamentos e vinha com um material explicativo sobre o uso de hidroxicloroquina e ivermectina, sem eficácia comprovada no tratamento do novo coronavírus, além de vitamina D e zinco quelado.

Em nota, a cooperativa médica afirmou que o kit com os medicamentos era direcionado aos profissionais que atuam na linha de frente do combate à covid-19 e que tinha como objetivo ser uma medida profilática devido à “crescente perda de trabalho profissional no combate à covid-19.”

Disse ainda que o uso dos medicamentos não era compulsório e que a entrega do kit foi feita mediante a assinatura de um termo de consentimento e após exames.

A Central Nacional Unimed se manifestou pelas redes sociais sobre o tema. Na mensagem, a empresa diz que orienta as cooperativas a seguir as diretrizes das sociedades médicas brasileiras e os protocolos aprovados pela OMS, mas que as cooperativas têm autonomia para desenvolver e executar as ações que julgarem pertinentes.

Leia a nota da Unimed Brusque:

A Unimed Brusque, preocupada com a crescente perda de trabalho profissional no combate à covid-19, vem a público esclarecer que oportunizou a profilaxia aos profissionais que atuam na linha de frente e também aos médicos cooperados, baseada no protocolo utilizado já há algumas semanas e amplamente divulgado em nível nacional pela prefeitura de Porto Feliz-SP.



A Unimed Brusque informa que a utilização não era compulsória e após compra conjunta dos insumos tão escassos no mercado na atualidade, foi optado pela distribuição aos que desejaram realizar a profilaxia sugerida.



Desta forma, foi entregue o kit, assim como as orientações e assinado o termo de consentimento. Também foram realizados exames para excluir doenças que possam ser agravadas pelo uso da profilaxia.

A Cooperativa reitera sua preocupação no combate à covid-19 e destaca seu respeito a todos os profissionais de saúde que vêm enfrentando incansavelmente esta pandemia no dia a dia.