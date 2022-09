Unicórnio da logística, Frete.com anuncia aquisição em pool de R$ 300 milhões e mira pedágios

Dois meses após anunciar a criação de uma vertical de M&As que já nasceu com a bagatela de R$ 300 milhões reservada a compras de pequenas empresas de tecnologia, o grupo Frete.com, de logística e transporte rodoviário de cargas, anunciou sua segunda aquisição. Desta vez, a compra é da empresa Rotas Brasil, sistema de rotas e precificação de pedágios nacionais.

Em entrevista à EXAME durante o lançamento da vertical de fusões e aquisições, o CEO da Frete.com, Federico Veiga, antecipou as intenções do unicórnio em alocar todo o capital até 2024, ainda que sem um número definido de aquisições no radar. "Temos dois anos e R$ 300 milhões para aquisições. Podemos comprar várias empresas menores com esse recurso ou apenas uma ou duas mais "caras" e também mais maduras. Vai depender da sinergia e da qualidade que elas trazem", diz.

A Rotas Brasil consolida o interesse da Frete.com em empresas que possam complementar o leque de soluções capazes de automatizar e facilitar a rotina de transportadoras e caminhoneiros autônomos Brasil adentro — sem um caminhão sequer em seu arranjo, hoje a Frete.com tem em sua plataforma cerca de 712.000 caminhões em circulação, algo como 47% de toda a frota rodoviária do país.

Em outra frente, a integração da solução do Rotas Brasil ao braço de fretes rodoviários do unicórnio, a Fretebras,vai permitir a incursão de 720.000 caminhoneiros que atualmente usam o aplicativo da adquirida para buscar valores de pedágios.

Quem é a Rotas Brasil

Fundado em 2016, o Rotas Brasil atua como uma plataforma de cálculo de pedágios rodoviário. Na prática, a companhia permite a roteirização e precificação de todos os pedágios em trajetos determinados a partir de uma plataforma inteligente que considera critérios como o número de eixos do caminhão, rota percorrida e distância. Desse modo, um motorista sabe exatamente quanto irá gastar antes mesmo de pegar a estrada.

Atualmente, a análise já considera as 73 empresas de concessão rodoviária do país. Nos últimos 12 meses, a plataforma somou 17,3 milhões de consultas, e deve chegar ao final do ano com 21 milhões de rotas consultadas.

Na ponta, conhecer os custos da viagem permite ao caminhoneiro negociar de maneira mais assertiva quanto pode cobrar pelo serviço de transporte, por exemplo. “Há um lado financeiro, mas também social nessa missão que passaremos a cumprir, já que os caminhoneiros podem entender o valor e custo real do seu trabalho”, diz o CEO da Frete.com.

“Quando começamos neste setor, não tínhamos a expectativa de que a plataforma tomaria essa proporção. Agora, com a união com a Frete.com, poderemos ajudar mais de 18 mil transportadoras que utilizam a plataforma da Fretebras a serem mais rentáveis por meio de uma gestão mais eficiente das rotas”, disse, em nota, Cristian Abreu, co-fundador do Rotas Brasil.

