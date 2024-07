Uma mulher de visão

Quem encontrar Danielle Motta em uma das51 unidades da Visão de TODOS ou acompanhar suas redes sociais quase sempre a verá com um par de óculos diferente. A CEO da rede de óticas com unidades franqueadas em 16 estados brasileiros possui 51 modelos em sua coleção. Dito tudo isso, ela tem uma visão perfeita.

“Esses óculos que eu estou usando aqui têm lente com filtro para luz azul, mas não têm grau”, afirma a executiva de 42 anos.

A mineira natural de Coronel Fabriciano não tinha familiaridade com consultórios oftalmológicos e óticas. Mesmo assim, enxergou uma oportunidade em 2020, em meio à pandemia. Ela estava à frente de uma unidade do Cartão de TODOS na época.

Essa empresa oferece descontos em serviços de saúde, lazer e educação. Ela morava com a família em Magé, no Rio de Janeiro, por causa do trabalho. “Atuei no escritório de advocacia que prestava serviço para o cartão”, explica. Depois, ela trabalhou na franquia de Magé. “Fui convidada a ser sócia da unidade e, mais tarde, me foi ofertada a compra de 100% da referida unidade”, diz.

O tema de óticas entrou no seu radar em razão de coincidências estranhas da vida. Pessoas diferentes tinham comentado com ela sobre abrir um negócio nesse segmento. Motta começou a estudar o mercado e visualizou uma oportunidade.

Pelo Cartão de TODOS, as pessoas já conseguiam ter acesso a consultas e exames mais baratos. “Uma das especialidades médicas oferecidas pelo Cartão é a oftalmologia”, diz ela. “Esse cliente passava lá e precisava corrigir algo na visão, mas nem sempre tínhamos parceiros que conseguiam dar descontos e oferecer óculos a um preço acessível.”

Motta começou a trabalhar para transformar tal visão em um plano de negócio. Ela fez um planejamento estratégico com base em métodos como a análise SWOT e Business Model Canvas. Em paralelo, consultou especialistas e contou com mentores durante o processo — uma prática adotada por ela em diversos momentos profissionais.

Motta começou a carreira como advogada no escritório Renata Gomes Advocacia, na cidade mineira de Ipatinga. “Costumo dizer que tive grandes mentores na minha jornada”, afirma. Entre eles estão Altair, presidente e fundador do Grupo TODOS, a Renata Gomes e seu pai. Os pais de Motta atuaram como comerciantes a vida toda. Para ela, o tino para os negócios vem do berço.

“Acabei incorporando esse perfil”, diz. Motta procurou o presidente do Cartão de TODOS para apresentar sua ideia. “Na época, ele disse que tinha um projeto de incubadora de franquias e sugeriu que eu me inscrevesse”, lembra.

Quando isso ocorreu, a executiva já estava com a ideia bem amadurecida: tinha feito um estudo detalhado do segmento, o branding, o planejamento financeiro e inaugurado quatro pilotos da Visão de TODOS.

De setembro de 2021 a junho de 2022, ela e outros dois sócios, Fábio Neves e Mário Dotti, que tem 40 anos de experiência no segmento de óticas —, avaliaram o funcionamento do projeto na prática e levaram todo esse aprendizado para a comissão da incubadora de franquias do TODOS. A proposta foi aprovada e surgiu oficialmente a rede de óticas.

Já são 51 unidades inauguradas de lá para cá. Há 24 com data de abertura programada. A perspectiva é fechar o ano de 2024 na marca dos 100. A franqueadora também contabiliza mais de 55.000 óculos vendidos. Atualmente trabalham com ela mais de 340 funcionários, chamados por ali de “visionários”. Desse total, 95% são mulheres.

Motta se preocupa com a diversidade desde o início do projeto da Visão de TODOS. “Queria um espaço democrático, um ambiente frequentado por pessoas de diferentes classes socioeconômicas”, conta a CEO. Essa preocupação se estende às questões ambientais.

As lojas são contêineres com estrutura desenvolvida com preceitos sustentáveis. Além disso, o interior das lojas remete a um ambiente praiano e, de certa maneira, conectado à natureza. Ao que tudo indica, a fórmula da Visão de TODOS está dando certo.

Em dois anos de operação, a marca faturou 37,5 milhões de reais — metade desse valor apenas nos últimos seis meses. A meta de longo prazo é continuar crescendo. “Queremos ser a maior rede de óticas do Brasil até 2034”, diz ela. Motta sonha alto para sua carreira. Quer transformar outras visões em realidade. “Sou aquele tipo de pessoa inquieta”, brinca.

Por enquanto, a executiva ainda tem muito trabalho pela frente. Ela usa essa energia empreendedora para ajudar outras pessoas. Elas a procuram para fazer mentoria sobre como estruturar uma franquia. “Um dia, quando estiver mais tranquila, vou colocar outras ideias de negócio em prática”, diz.