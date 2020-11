Uber e Lyft vencem contrato de transporte do governo dos EUA

A Uber Technologies e a Lyft receberam um contrato federal nos Estados Unidos que vale até 810 milhões de dólares para oferecer seus serviços de transporte particular para órgãos públicos e seus mais de 4 milhões de funcionários e terceirizados em todo o país.

A General Services Administration (GSA), que administra serviços para agências federais, divulgou os vencedores do contrato de cinco anos nesta segunda-feira, disse Veronica Juarez, vice-presidente de governo e social da Lyft.

Embora os funcionários federais já pudessem usar os serviços das empresas, o novo contrato permite que as companhias lancem formalmente seus serviços dentro das agências e trabalhem diretamente com as autoridades para promovê-los.

A Uber disse em comunicado que trabalhar com o governo federal era parte de seu programa Uber for Business, que atende grandes empresas e organizações.

“A expansão de nossa base de clientes para incluir o governo é o próximo passo natural para nós, e estamos orgulhosos de ajudar as agências federais a enfrentar alguns de seus maiores desafios administrativos”, disse Ronnie Gurion, chefe global da Uber for Business.