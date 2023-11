Uber e Lyft pagarão US$ 328 mi em acordo sobre salários atrasados em Nova York

As empresas de transporte por aplicativo Uber e Lyft pagarão um total de 328 milhões de dólares para resolver reclamações de salários atrasados em Nova York, anunciou a procuradora-geral Letitia James nesta quinta-feira, 2.

A Uber pagará US$ 290 milhões e a Lyft pagará US$ 38 milhões e o dinheiro será distribuído a motoristas atuais e antigos, de acordo com a procuradora. As empresas também concordaram em fornecer licença médica remunerada aos motoristas fora da cidade de Nova York e dar aos motoristas um salário mínimo de US$ 26 por hora.

O que dizem as empresas



Tony West, diretor jurídico da Uber, disse que o acordo "ajuda a resolver a questão da classificação da Uber em Nova York e nos leva adiante com um modelo que reflete a maneira como as pessoas escolhem cada vez mais trabalhar". Já o diretor de política da Lyft, Jeremy Bird, disse em um comunicado: "Esta é uma vitória para os motoristas e estamos orgulhosos de tê-la alcançado com o escritório da Procuradoria-Geral de Nova York".

Presença da Uber e Lyft em Nova York

Uber e Lyft tornaram-se onipresentes em Nova York nos últimos anos. A cidade foi a primeira dos Estados Unidos a estabelecer um salário mínimo para os motoristas de aplicativos, que foram efetivamente classificados como prestadores de serviços independentes. A cidade também implementou um salário mínimo para serviços de entrega de comida por aplicativos, como o Uber Eats.