Uber mantém crescimento e lucra US$ 221 milhões no último trimestre

Uber registrou um aumento na receita para US$ 9,3 bilhões no último trimestre, um avanço de 11% em relação ao ano anterior, acompanhado de um lucro líquido de US$ 221 milhões.

Este resultado representa o segundo lucro trimestral consecutivo fundamentado em suas operações, marcando um ponto de inflexão para a empresa previamente questionada sobre sua capacidade de gerar lucros.

Enquanto outras empresas de tecnologia enfrentaram demissões em massa e incertezas durante a desaceleração econômica recente, Uber tem apresentado resultados consistentes e positivos ao longo do último ano. A pandemia representou o período mais crítico para a empresa, com uma redução drástica em viagens e uma diminuição de motoristas na plataforma.

No último trimestre, o número de motoristas atingiu a marca de 6,5 milhões, um recorde para a empresa. Uber atribui o crescimento ao aprimoramento da experiência dos motoristas, com novas funcionalidades como a visualização do destino e do valor a ser recebido antes de aceitar a corrida. O número de viagens chegou a 2,4 bilhões no trimestre, um aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano anterior

O principal desafio enfrentado pela Uber são as disputas trabalhistas no Brasil e outros país. Motoristas são classificados como contratados independentes, uma distinção que reduz custos para a empresa mas também gera debates sobre os direitos desses trabalhadores.

A empresa, contudo, continua a expandir suas operações, penetrando em novos mercados como Espanha, Japão e Itália, e desenvolvendo parcerias estratégicas, como a recente com a Waymo, unidade de carros autônomos da Google.