Quatro coisas que você pode fazer para tornar sua casa mais inteligente

O mercado de smart home está em ascensão no Brasil, sobretudo após o início da pandemia de coronavírus. A previsão do IDC Brasil aponta que o mercado brasileiro de casas inteligentes irá crescer cerca de 30% nos próximos anos ⎯ índice superior à taxa de crescimento global, que ficará em torno de 11,9%. Dispositivos para melhorar a interação e a conectividade são os mais adotados, como câmeras, lâmpadas, interruptores, sensores, fechaduras eletrônicas e alto-falantes inteligentes. Passando mais tempo dentro de casa, as pessoas demandam residências mais confortáveis, eficientes e seguras.

Veremos a ascensão dos dispositivos de smart home de forma tão acelerada no Brasil também graças à implementação da internet 5G, que deve impulsionar a venda e instalação de soluções inteligentes em todo o país.

Essa evolução constante das tecnologias de internet permite que os dispositivos se tornem cada vez mais funcionais, com soluções integradas capazes de trazer mais segurança, conforto, agilidade e praticidade ao dia a dia das pessoas.

Outra consequência do avanço dessas tecnologias é a redução de custos, que torna os produtos cada vez mais acessíveis, intuitivos e fáceis de utilizar.

Acender as luzes manualmente, nunca mais

Fabio Sebastiani, diretor de unidade de negócios da Intelbras ⎯ empresa brasileira desenvolvedora de soluções em segurança, comunicação e energia e com uma linha completa de produtos para casa inteligente, explica que o consumidor brasileiro tem hoje à sua disposição produtos acessíveis e fáceis de configurar e utilizar.

“É possível adquirir os dispositivos aos poucos, e ir criando sua casa inteligente, sem mistério. Várias tarefas rotineiras, como ligar e desligar as luzes, acionar o ar-condicionado, cafeteira, TVs smart e outros eletros, ou mesmo desligar tudo automaticamente, podem ser feitas de maneira fácil por meio de aplicativo, comando de voz ou automações”, diz o executivo. “É possível também atender visitas remotamente, ser notificado se algo acontecer em casa, e criar cenários de acordo com as necessidades da família; enfim, são diversas as vantagens e as possibilidades.”

Os produtos também podem ser acionados por geolocalização. Ou seja, ao chegar em casa, o morador pode ter o ambiente climatizado, a iluminação que mais lhe agrada, ter sua playlist favorita tocando e até abrir cortinas e persianas.

Sebastiani explica que até mesmo os horários de lazer podem ser programados: “Na hora de assistir à sua série ou ao filme predileto, você pode criar uma automação, também chamada de cena, para que as luzes se apaguem, as cortinas se fechem e a TV e o ar-condicionado liguem. Até a pipoca pode começar a ser feita em uma pipoqueira ligada a um conector smart. São muitas as possibilidades, e você pode controlar tudo do seu jeito, com as suas rotinas, da forma como preferir”.

Casas inteligentes

Alguns exemplos de tecnologias já disponíveis no Brasil:

● Lâmpadas inteligentes

● Fechaduras digitais

● Interruptores

● Câmeras Wi-Fi

● Videoporteiros

● Smart speaker

● Smart box TV

● Sensores de movimento e abertura

● Sensores de temperatura e umidade

● Detectores de gás, fumaça e monóxido de carbono

● Controladores para iluminação e energia

● Controladores para portão de garagem

● Controladores para cortinas

● Smart controle universal infravermelho

Com tantas opções disponíveis no mercado, pode parecer difícil saber por onde começar a montagem de uma casa inteligente. A dica de Sebastiani é pensar em quais atividades do dia a dia o usuário gostaria que fossem automatizadas.

Mais economia para o dia a dia

Além de economizar tempo, os dispositivos domésticos inteligentes também contribuem para a redução na conta de energia elétrica, pois melhoram a eficiência de seu uso.

Um exemplo prático para essa redução, segundo Sebastiani, é por meio das lâmpadas e hubs, que ligam e desligam as luzes e os eletrônicos em horários predefinidos ⎯ evitando que esquecimentos corriqueiros aconteçam.

“Outro exemplo bastante interessante e que demonstra as diversas possibilidades de integração é a utilização do sensor de movimento em conjunto com o smart controle universal infravermelho: o usuário pode criar uma automação para desligar o ar-condicionado se não for detectado movimento no ambiente durante determinado tempo”, complementa.

A segurança dos lares também pode ser implementada. Sensores de abertura de portas de janelas, câmeras Wi-Fi e sensores de movimento coíbem furtos; enquanto os detectores de gás e fumaça evitam danos ao patrimônio.