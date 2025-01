Temu ultrapassa Mercado Livre e se torna 2º maior marketplace do Brasil, aponta Citi

O aplicativo de vendas chinês Temu, em apenas seis meses de operação no Brasil, alcançou a marca de 39 milhões de usuários ativos no país, segundo relatório do banco americano Citi.

Esse número de clientes posiciona a empresa chinesa como o segundo maior marketplace do mercado brasileiro, ultrapassando o Mercado Livre, que terminou 2024 com 35 milhões de usuários ativos por mês.

A Temu só fica atrás da também chinesa Shopee, que lidera em número de consumidores, com mais de 50 milhões de usuários ativos mensais.

O relatório aponta que a Temu teve um aumento de 600% na base de clientes ativos desde seu lançamento no Brasil. Esse crescimento é significativo em comparação com outros participantes do mercado, como Mercado Livre, que teve um aumento de apenas 13% na sua base de usuários no último ano; ou Amazon, que perdeu 5% do seu total.

Em número de downloads, a Temu também se destacou. A chinesa lidera o ranking com a marca de 3,9 milhões de novos usuários em seu sexto mês de operação no país. Em comparação, a Shopee e o Mercado Livre tiveram, respectivamente, 2,5 milhões e 2,4 milhões de downloads.

Fenômeno de vendas

Na Temu, a estratégia para atrair clientes é apostar no preço baixo. No aplicativo, é possível comprar desde móveis e eletrônicos a até roupas e utensílios domésticos de pequeno valor, como mostrou reportagem anterior da EXAME.

Fatima Linares, analista da Euromonitor Internacional, afirmou que a ampla variedade de produtos oferecidos é "indiscutivelmente o fator mais significativo" para impulsionar a Temu.

A empresa tem ganhado escala rapidamente na China e também nos Estados Unidos, onde já é a segunda maior do mercado, atrás apenas da Amazon.

Segundo o Morgan Stanley, a empresa vende itens que vão de robô aspirador a conjuntos de tintas aquarela por preços até 70% mais baixos do que produtos semelhantes oferecidos na Amazon. E ainda oferece, nos EUA, frete grátis sem exigência de valor mínimo de compra.