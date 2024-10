Superlógica lança plataforma que agiliza o trabalho de imobiliárias e corretores

Nos últimos cinco anos, o número de imobiliárias em operação no Brasil cresceu 53%, de acordo com o Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci). Ainda segundo o órgão, o país registra hoje 554 mil corretores de imóveis em atividade. São empresas e profissionais que precisam de infraestrutura para atender, de maneira mais ágil e assertiva, a seus clientes.

Líder em soluções tecnológicas e financeiras para os mercados condominial e imobiliário, o Grupo Superlógica lançou, na noite de 16 de outubro, durante coquetel na Galeria Idea!Zarvos, em São Paulo, a Superlógica Imobi, uma plataforma inédita no mercado.

O evento marcou a estreia dessa nova grife, um ecossistema de soluções e serviços que simplificam a gestão do setor e, com isso, a experiência do cliente e os resultados de vendas.

“Mais do que uma nova marca, a Superlógica Imobi é um importante passo dentro da nossa visão estratégica de oferecer tudo que as imobiliárias precisam em um só lugar. Queremos ser o principal parceiro para que elas ampliem sua atuação e se tornem mais relevantes para locatários, proprietários e moradores”, afirmou Carlos Cêra, cofundador e CEO do Grupo Superlógica, durante o evento.

O que é a Superlógica Imobi

Uma das grandes inovações da plataforma é a integração do WhatsApp com os sistemas de software ERP e CRM e o uso da IA generativa, uma solução inédita no mercado. A ideia surgiu de pesquisas com imobiliárias e corretores, que identificaram a necessidade de uma solução que trabalhasse por eles, mesmo fora do expediente.



Na prática, essa integração aprimora a comunicação com clientes, que passam agora a ter todas as interações centralizadas em uma única plataforma, além de poderem se comunicar via chatbot com os corretores. Com a ajuda da IA, empresas e profissionais terão material para construir conversas assertivas com potenciais clientes, coletando informações que são automaticamente inseridas no sistema de gestão da imobiliária.

A Superlógica Imobi também automatiza tarefas que, tradicionalmente, consomem tempo desses profissionais, como o agendamento de visitas e a análise e a validação de documentos. Outra solução que a plataforma oferece é a integração com o crédito imobiliário, que facilita o processo de financiamento ao longo da jornada do cliente além de sugerir, com a ajuda da inteligência artificial, as melhores taxas e condições de financiamento.

“O processo de locação ou de compra e venda de um imóvel ainda é conhecido pela morosidade e excesso de burocracias. Estamos convidando as imobiliárias a liderarem o futuro desde já”, afirmou Manoel Neto, diretor de Negócios para Imobiliárias da Superlógica.

Leads qualificados

A ferramenta se mostra ainda uma ótima aliada do time de vendas, já que ajuda a criar anúncios para portais e redes sociais, além de fazer a gestão de imóveis vagos e seguros residenciais. Tudo de forma automatizada.

“Somos líderes de mercado, e esse lançamento vem também para marcar esse momento em que estamos oferecendo a solução mais completa e integrada do setor imobiliário, com CRM e ERP integrados ao WhatsApp e IA para qualificação de leads”, explicou Neto.

One-stop shop do setor imobiliário

Desde a aquisição da Arbo, em 2021, a Superlógica expandiu sua base de imobiliárias parceiras de 2,4 mil para mais de 4 mil. Com o lançamento da Superlógica Imobi, a empresa espera chegar a 6 mil imobiliárias nos próximos 12 meses e, em três anos, alcançar 10 mil parceiras, o que representa 25% do mercado endereçável nas estimativas da empresa.

A meta é ambiciosa, mas condizente com a trajetória da empresa, que transacionou mais de R$ 35 bilhões em 2023. O sucesso da nova plataforma consolida a Superlógica como uma one-stop shop para o setor de moradia, oferecendo tudo que imobiliárias e corretores precisam para continuar relevantes no mercado.

“Nos últimos dois anos, investimos na construção de um ecossistema de produtos e serviços digitais inteligentes que proporcionam uma gestão de patrimônio integrada, autônoma e descomplicada. Nosso objetivo é gerar valor ao longo de toda jornada, beneficiando imobiliárias, administradoras patrimoniais, proprietários, inquilinos e terceiros”, concluiu Neto.