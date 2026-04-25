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Após ineditismo na COP30, conferência na Colômbia recoloca ciência no centro da transição energética

Primeiro dia em Santa Marta é marcado pelo lançamento do painel científico global liderado por Carlos Nobre e Johan Rockström para orientar governos sobre a saída dos combustíveis fósseis

Cientistas como Johan Rockström e Carlos Nobre se reúnem com a ministra do Meio Ambiente da Colômbia, Irene Vélez Torres, durante o lançamento do Painel Científico (Flickr / Ministério do Meio Ambiente)

Cientistas como Johan Rockström e Carlos Nobre se reúnem com a ministra do Meio Ambiente da Colômbia, Irene Vélez Torres, durante o lançamento do Painel Científico (Flickr / Ministério do Meio Ambiente)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 25 de abril de 2026 às 18h00.

Última atualização em 25 de abril de 2026 às 18h49.

Depois de estrear na COP30, a conexão entre ciência e negociações políticas ganhou novo impulso nesta sexta-feira, 24, em Santa Marta.

No primeiro dia da conferência internacional sobre a transição para longe dos combustíveis fósseis, foi lançado o Painel Científico para a Transição Energética Global (SPGET), reunindo nomes de peso como os brasileiros Carlos Nobre e Gilberto M. Jannuzzi, além de Johan Rockström, Vera Songwe e Ottmar Edenhofer, para orientar governos sobre a saída dos fósseis poluentes.

A iniciativa dialoga diretamente com um momento considerado simbólico em Belém, quando cientistas cobraram dos negociadores maior alinhamento entre as decisões políticas e os alertas mais recentes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).

Um manifesto divulgado na COP30 mostrou que o mundo precisa reduzir as emissões pelo menos 5% ao ano a partir de agora para manter viva a meta de limitar o aquecimento global a 1.5ºC do Acordo de Paris e eliminar rapidamente o uso de combustíveis fósseis é peça-chave.

Em meio ao avanço do negacionismo, ao peso do lobby fóssil e às dificuldades de consenso nas COPs, organizadores da conferência colombiana decidiram abrir os trabalhos dedicando o primeiro dia inteiramente aos achados da academia.

Durante o encontro, pesquisadores e especialistas discutiram desde orçamentos globais de carbono compatíveis com a manutenção de um planeta habitável até instrumentos para medir a velocidade com que diferentes países precisarão abandonar os fósseis.

O ineditismo do painel científico

Segundo a ministra do Meio Ambiente da Colômbia, Irene Vélez Torres, o grupo reunirá alguns dos principais especialistas do mundo em clima, economia e tecnologia para oferecer recomendações concretas a governos sobre como acelerar a descarbonização.

Para Johan Rockström, o novo painel pode cumprir também função diplomática.

“Vejo a ciência desempenhando um papel de ponte entre os países que querem avançar mais rápido na transição para longe dos combustíveis fósseis e aqueles que ainda duvidam. É uma forma de integrar gradualmente a todos”, afirma.

A declaração ecoa um sentimento crescente entre líderes e especialistas de que as COPs, sozinhas, têm encontrado dificuldade para transformar metas em ações concretas.

O lançamento ocorre com apoio da presidência brasileira da COP30 e aumenta a expectativa sobre o papel do Brasil na construção de um “mapa do caminho” ou roteiro global para a transição energética justa, proposta defendida pelo governo brasileiro e bastante defendido pela ex-ministra Marina da Silva.

Na ocasião, a Colômbia também saiu na frente e entregou seu plano nacional para reduzir em 90% o uso de combustíveis fósseis até 2050. 

Ao mesmo tempo, aumenta a pressão sobre o Brasil, que ainda não apresentou seu roteiro e já ultrapassou o prazo inicialmente previsto para a entrega. Agora, a expectativa é que o país chegue à COP31, na Turquia, com uma proposta concreta.

Para especialistas, a criação do painel sinaliza uma tentativa de reorganizar a governança global e recolocar a ciência no centro das decisões e políticas para o combate mais efetido da crise do clima. 

  • Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas

    1/10 Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas (Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas)

  • Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros

    2/10 Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros (Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros)

  • Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30

    3/10 Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30 (Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30)

  • 4/10 (Nova Doca: parque linear inaugurado após a revitalização de um trecho de 1,2 quilômetro da Avenida Visconde de Souza Franco. O projeto inclui o tratamento de um dos tantos canais que cortam a cidade)

  • Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30

    5/10 Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30 (Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30.)

  • Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico

    6/10 Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico (Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico)

  • Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência

    7/10 Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência (Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência)

  • Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas

    8/10 Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas (Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas)

  • Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém

    9/10 Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém (Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém)

  • Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia

    10/10 Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia (Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia)

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