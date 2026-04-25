Após ineditismo na COP30, conferência na Colômbia recoloca ciência no centro da transição energética

Depois de estrear na COP30, a conexão entre ciência e negociações políticas ganhou novo impulso nesta sexta-feira, 24, em Santa Marta.

No primeiro dia da conferência internacional sobre a transição para longe dos combustíveis fósseis, foi lançado o Painel Científico para a Transição Energética Global (SPGET), reunindo nomes de peso como os brasileiros Carlos Nobre e Gilberto M. Jannuzzi, além de Johan Rockström, Vera Songwe e Ottmar Edenhofer, para orientar governos sobre a saída dos fósseis poluentes.

A iniciativa dialoga diretamente com um momento considerado simbólico em Belém, quando cientistas cobraram dos negociadores maior alinhamento entre as decisões políticas e os alertas mais recentes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).

Um manifesto divulgado na COP30 mostrou que o mundo precisa reduzir as emissões pelo menos 5% ao ano a partir de agora para manter viva a meta de limitar o aquecimento global a 1.5ºC do Acordo de Paris e eliminar rapidamente o uso de combustíveis fósseis é peça-chave.

Em meio ao avanço do negacionismo, ao peso do lobby fóssil e às dificuldades de consenso nas COPs, organizadores da conferência colombiana decidiram abrir os trabalhos dedicando o primeiro dia inteiramente aos achados da academia.

Durante o encontro, pesquisadores e especialistas discutiram desde orçamentos globais de carbono compatíveis com a manutenção de um planeta habitável até instrumentos para medir a velocidade com que diferentes países precisarão abandonar os fósseis.

O ineditismo do painel científico

Segundo a ministra do Meio Ambiente da Colômbia, Irene Vélez Torres, o grupo reunirá alguns dos principais especialistas do mundo em clima, economia e tecnologia para oferecer recomendações concretas a governos sobre como acelerar a descarbonização.

Para Johan Rockström, o novo painel pode cumprir também função diplomática.

“Vejo a ciência desempenhando um papel de ponte entre os países que querem avançar mais rápido na transição para longe dos combustíveis fósseis e aqueles que ainda duvidam. É uma forma de integrar gradualmente a todos”, afirma.

A declaração ecoa um sentimento crescente entre líderes e especialistas de que as COPs, sozinhas, têm encontrado dificuldade para transformar metas em ações concretas.

O lançamento ocorre com apoio da presidência brasileira da COP30 e aumenta a expectativa sobre o papel do Brasil na construção de um “mapa do caminho” ou roteiro global para a transição energética justa, proposta defendida pelo governo brasileiro e bastante defendido pela ex-ministra Marina da Silva.

Na ocasião, a Colômbia também saiu na frente e entregou seu plano nacional para reduzir em 90% o uso de combustíveis fósseis até 2050.

Ao mesmo tempo, aumenta a pressão sobre o Brasil, que ainda não apresentou seu roteiro e já ultrapassou o prazo inicialmente previsto para a entrega. Agora, a expectativa é que o país chegue à COP31, na Turquia, com uma proposta concreta.

Para especialistas, a criação do painel sinaliza uma tentativa de reorganizar a governança global e recolocar a ciência no centro das decisões e políticas para o combate mais efetido da crise do clima.