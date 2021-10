Sumido, bilionário chinês Jack Ma reaparece na Espanha

Após desaparecer nos últimos meses, o bilionário chinês Jack Ma, dono do gigante do e-commerce Alibaba, está em viagem pela Europa, de acordo com a imprensa de Hong Kong. A informação foi publicada pela Bloomberg.

Segundo o jornal South China Morning Post, de propriedade do Alibaba, o bilionário chinês estaria na Espanha, para encontros de negócios, após uma parada em Hong Kong.

O governo chinês iniciou uma série de mudanças no setor privado há cerca de um ano. Uma das consequências foi o cancelamento da abertura de capital do Ant Group, empresa do Alibaba focada em serviços financeiros.

A expectativa do mercado era de que o IPO levantasse 37 bilhões de dólares. Após o cancelamento da oferta de ações, a Ant iniciou uma reestruturação como uma holding financeira. Um movimento que, junto com outras restrições, deve conter sua lucratividade e seu valor de mercado.

Também neste ano, a China aplicou uma multa recorde de 18 bilhões de yuans (2,75 bilhões de dólares) ao Alibaba, depois que uma investigação antimonopólio descobriu que a companhia havia abusado de sua posição dominante no mercado por vários anos.

A multa indica que a fiscalização antitruste da China em plataformas de internet entrou em uma nova era após anos de abordagem "laissez-faire".

Os movimentos vieram depois que o empresário criticou publicamente o sistema regulatório do país. Em uma reunião no final do ano passado, Ma afirmou que "o sistema regulatório chinês estava sufocando a inovação e deve ser reformado para fomentar o crescimento". Disse ainda que os bancos chineses operavam com uma mentalidade de “casa de penhores”. Após as críticas, o empresário saiu de cena.