Startup devolve até R$ 140 mil em dinheiro para ajudar na entrada da casa própria

Com preços em alta e juros elevados, a compra da casa própria fica cada vez mais difícil na Califórnia e no Canadá — e a startup Zown propõe um modelo que devolve parte da comissão ao comprador para ajudar no pagamento da entrada. Fundada pelo canadense Rishard Rameez, a empresa combina tecnologia, agentes imobiliários assalariados e serviços integrados para facilitar a jornada do comprador.

Nos EUA, o salário médio necessário para financiar uma casa subiu 82% desde 2019, chegando a US$ 218 mil na Califórnia. No Canadá, taxas mais altas e valorização acelerada elevam a barreira para quem compra o primeiro imóvel. Rameez, que perdeu metade da entrada ao pagar comissões tradicionais na própria compra, criou a Zown para mudar essa realidade.

O modelo reduz a comissão do vendedor de cerca de 2,5% para 1%, repassando até 1,5% ao comprador como auxílio financeiro para entrada ou custos de fechamento — o equivalente a US$ 10 mil a US$ 25 mil (aproximadamente entre R$ 55 mil e R$ 140 mil na cotação atual). Os vendedores são assalariados, não comissionados, o que prioriza o atendimento em vez do volume de vendas.

Além disso, a empresa usa tecnologia para agilizar processos como agendamento, pré-aprovação hipotecária e suporte jurídico, diminuindo custos e tornando o serviço sustentável. Lisa Touney, que lidera a operação na Califórnia, diz que o modelo “não é uma corrida para o fundo do poço, mas uma aposta em relações de confiança e valor real para o cliente”. As informações são da americana Fast Company.

A Zown também amplia sua oferta, com parcerias para modelos inovadores de propriedade, como o leasehold, que separa a compra do terreno e da casa para reduzir o custo inicial, além de apps para ajudar o comprador a organizar finanças e economizar.

Em 2024, a startup facilitou mais de 200 vendas em Ontário, movimentando US$ 300 milhões e distribuindo US$ 3 milhões em assistência. Na Califórnia, espera fechar mil transações no primeiro ano completo.

