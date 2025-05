Italiano, ele veio incorporar no Brasil — e aposta que o luxo deve estar ao lado do metrô

Fabrizio Bevilacqua visitou o Brasil pela primeira vez em 2010. Na época, a intenção era apenas conhecer o tão famoso réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro. Dividindo a sua estadia e a de sua família no eixo Rio-São Paulo, o italiano, que já era CEO de uma incorporadora focada em imóveis de alto padrão em Roma, na Itália, ficou curioso sobre o mercado imobiliário brasileiro.

O italiano decidiu então comprar um terreno em Alphaville, bairro nobre em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. O terreno tinha 4,3 mil metros quadrados, onde foi aprovado um projeto de 320 apartamentos com um financiamento de R$ 77 milhões junto ao Bradesco.

Até então, tudo estava sendo encarado como um grande experimento. O resultado, no entanto, foi tão bom que, hoje, nesse mesmo espaço, está o primeiro lançamento da Netcorp no Brasil, o Novare Alphaville.



Após o sucesso em Alphaville, Bevilacqua não iria mais voltar a Roma.

No mercado brasileiro, o que chama a atenção de um italiano nascido em Roma — a maior cidade da Itália, mas que não passa de 3 milhões de habitantes — são os grandes números. “Podemos fazer muitos lançamentos por aqui, com um número grande de VGV”, afirma Bevilacqua.

O plano diretor atual de São Paulo, que passou por uma revisão recente em 2023, permite a construção de prédios mais altos em diversas áreas da cidade. Nos miolos dos bairros, os prédios podem atingir até 60 metros. Em algumas regiões específicas, como próximo a estações de metrô e trem, o limite pode chegar a 18 andares.

Já em Roma tudo é bem mais “modesto”: via de regra, os prédios por lá nunca são muito altos. “O plano diretor é bem variado também. Na maioria dos bairros há tombamentos e não dá para escavar, o que limita a altura dos edifícios”, afirma o CEO da Netcorp.

O mais novo lançamento da incorporadora na capital paulista, por exemplo, tem VGV (valor geral de vendas) de R$ 500 milhões.

Batizado de Netcorp Tower, ele foi financiado por meio de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) de R$ 155 milhões, estruturados pelos fundos da Montebravo, AZ Quest e Avin, e terá unidades com valor médio de R$ 35 mil por metro quadrado.

Situado na esquina da Alameda Jaú com a Rua Augusta, o prédio fica a menos de dois quarteirões da estação Consolação da linha verde do metrô de São Paulo.

A proximidade com o metrô, inclusive, é uma bandeira que Bevilacqua traz de Roma: “Na Europa, em cidades como Milão e Londres, todos utilizam o metrô. O rico, o empresário, o cara do mercado financeiro", afirma.

Ainda que o primeiro empreendimento, em Alphaville, esteja longe dos trilhos, hoje, os lançamentos imobiliários da Netcorp hoje se concentram nos Jardins, área de luxo onde o italiano aposta com convicção.

A região da Faria Lima longe do metrô, por outro lado, gera dúvidas em Bevilacqua, que ainda não compreendeu por que se trata de um dos metros quadrados mais caros de São Paulo.

“A parte mais cara da Faria Lima e com mais desenvolvimento é justamente aquela que não tem metrô. Isso me gera dúvidas… Acredito que o grande desenvolvimento comercial, no futuro, vai ser em outros lugares. Lugares com metrô”, opina.

Fabrizio Bevilacqua afirma que não tem problemas com a Faria Lima em si, e que escolheria, sim, a avenida para construir. Mas escolheria a parte da avenida que está próxima de Pinheiros — onde o metrô alcança.