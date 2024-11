Startup quer trazer internet mais rápida e barata para empresas

LISBOA — Uma startup brasileira de telecomunicações e TI tem chamado atenção no Web Summit, um dos maiores eventos de tecnologia que acontece esta semana em Lisboa, Portugal. A Telcoweb tem uma solução que melhora o acesso à internet e intranet corporativa, prometendo mais disponibilidade e desempenho com custos reduzidos.

Segundo o fundador Alex Ingles, a ideia nasceu da própria insatisfação da equipe com os serviços oferecidos por provedores de internet para o setor corporativo. "Nos frustrava a qualidade dos serviços que as operadoras entregavam para empresas," comenta Ingles, explicando o que motivou o desenvolvimento da solução apresentada no evento.

A Telcoweb criou uma tecnologia que separa as camadas lógica e física das redes corporativas, permitindo a combinação de diferentes tipos de conexão — fibra, rádio, celular e até satélite — em uma rede otimizada e unificada.

"Instalamos um ou dois dispositivos por localidade e, com isso, conseguimos combinar links de diferentes provedores, mantendo a qualidade com um custo bem menor," explica Ingles.

O grande diferencial da startup é a capacidade de atingir a mesma disponibilidade de links dedicados, mas por uma fração do preço.

A inteligência artificial é outro ponto central da solução da Telcoweb. A empresa utiliza IA para categorizar e otimizar o tráfego em tempo real, ajustando automaticamente a rota de dados segundo o tipo de atividade.

"Durante uma videoconferência, por exemplo, a IA direciona o tráfego pelo canal mais adequado, garantindo qualidade e estabilidade," destaca Ingles.

Um diferencial interessante é o monitoramento proativo que inclui alertas via WhatsApp e resolução automática de problemas 24/7, aumentando a confiabilidade do serviço para os clientes.

Resultados iniciais

Com menos de um ano de operação, a Telcoweb já atende 14 empresas de médio porte em 80 localidades, incluindo a Colômbia. Os clientes incluem lojas de móveis, laboratórios e postos de combustível.

Recentemente, ela captou um investimento de R$ 750 mil do fundo Bossa Invest. O faturamento de 2024 ficou na casa dos R$ 600 mil e a expectativa é dobrar esse valor em 2025.

"Com o avanço da adoção de nuvem e inteligência artificial, a demanda por uma conexão estável e de alta qualidade só cresce," diz Ingles.