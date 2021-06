Startup vende passagens aéreas e paga até 600 reais por atraso dos voos

Já imaginou pagar pela passagem aérea apenas se o voo não atrasar? Essa é a proposta da búlgara Colibra, que desenvolveu um aplicativo para vender viagens. Só que existe uma diferença: caso haja atrasos acima de uma hora (independentemente do motivo), a startup paga até 100 euros, ou seja, cerca de 600 reais na cotação atual, aos compradores em menos de 24 h.

De acordo com a diretriz EU 261/2004, todas companhias são obrigadas a pagar multa de 600 euros, equivalente a mais de 3.600 reais, para atrasos acima de três horas em voos na União Europeia. Mas existem algumas condições, como culpa comprovada da empresa – o que isenta casos de greve ou chuva, por exemplo – que reduz a chance de indenização em 1 para 600.

Esse serviço funciona da seguinte maneira: mais do que simplesmente pagar pelos atrasos, a Colibra garante que todos passageiros afetados tenham direito à indenização sem ter que apelar às próprias companhias aéreas ou à justiça. Isso é possível porque todo o valor arrecadado é distribuído entre os clientes, o que, por outro lado, diminui consideravelmente a quantia paga.

Segundo a startup, é possível escolher o tempo de atraso pelo qual será reembolsado e até mesmo a indenização a ser recebida – exatamente como um seguro, no qual dá para variar entre as opções de apólice e de prêmio –, o que aumenta as chances em até 30 vezes quando comparado às vias comuns. Além disso, não é necessário pagar nenhum adiantamento pelo serviço.

E como a Colibra consegue se manter? Cobrando uma comissão em cima do montante acumulado de indenizações que será repartido entre os clientes afetados. Sendo assim, ao comprar pelo aplicativo, é necessário concordar com a cláusula que torna a empresa búlgara a representante legal em casos de reclamação junto às companhias aéreas para fazer valer a EU 261/2004.

Do ponto de vista da startup, o segredo do sucesso é operar mercados com baixos índices de atrasos e faturar também com a venda de passagens aéreas, como já faria uma agência tradicional. Para atrair a clientela, a cobrança só é realizada caso não haja nenhum atraso ou ocorrência no trajeto – e, para receber possíveis indenizações, basta incluir os dados do voo no aplicativo.

