Startup Logcomex fecha financiamento liderado por Riverwood

A startup brasileira de software para comércio exterior Logcomex concluiu uma rodada de financiamento liderada pela Riverwood Capital, com uma avaliação mais elevada do que em sua primeira captação há dois anos.

A empresa sediada em Curitiba levantou US$ 33 milhões na “rodada de crescimento” para financiar uma expansão de produtos e serviços para outras partes da América Latina, disse o cofundador e CEO, Helmuth Hofstatter, em entrevista. Ele preferiu não dizer exatamente qual era a avaliação, apenas que a empresa não atingiu o status de unicórnio — o termo para startups que valem US$ 1 bilhão ou mais.

A Logcomex auxilia empresas com dados em tempo real sobre importações e exportações, incluindo logística e agenciamento de cargas. O Brasil gira cerca de US$ 1 trilhão em comércio global por ano, com uma oportunidade de aumentar muito as exportações, disse o cofundador e diretor de operações Carlos Souza.

O México e a Colômbia são mercados atraentes para expansão, especialmente o primeiro, que tem um comércio global duas vezes maior do que o do Brasil, dada a sua proximidade com os EUA, disseram os executivos.

“o mercado de supply chain é muito ineficiente na América Latina, especialmente por conta da nossa carência na nossa infraestrutura”, disse Hofstatter.

Fundada em 2016, os negócios da Logcomex dispararam durante a pandemia, à medida que as cadeias de abastecimento se complicavam devido a uma série de interrupções e à alta demanda, disse ele. A empresa emprega 300 pessoas, com operações em 11 países.

Endeavor Catalyst, Igah Ventures, Alexia Ventures e Caravela Capital também participaram da rodada. Gustavo Pinheiro, da Riverwood, entrará no conselho.