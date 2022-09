Startup do Ceará quer triplicar base de clientes e faturar R$ 17 milhões em 2022

Uma das grandes lições da pandemia para os empreendedores foi a importância do posicionamento digital. A startup cearense HubLocal conseguiu acelerar o processo de digitalização de centenas de empresas e atualmente seu portfólio conta com 7 mil empresas.

Início da startup

Em 2014, Rodrigo Coifman e Felipe Caezar perceberam que poderiam reunir as habilidades em SEO e desenvolvimento de software para criar uma solução que ajudasse as empresas a melhorar a presença digital das empresas.

O negócio foi estruturado em parceria com o Google. Em 2018, os dois se depararam com uma pesquisa que mostrava que a grande maioria das empresas no mundo não estava presente no ambiente digital.

Vendo a oportunidade, ao retornarem ao Brasil, pivotaram o modelo de negócios para um software automatizado que catapulta o cliente para o ambiente digital.

Assine a newsletter EMPREENDA e receba, gratuitamente, uma série de conteúdos que vão te ajudar a impulsionar o seu negócio.

Hoje, a HubLocal faz com que as empresas sejam encontradas de forma automatizada nas buscas locais em mais de 50 dispositivos de mapas e listas da internet.

“Nossa primeira convenção aconteceu em 2020 com cerca de sete colaboradores. Hoje, temos 94 colaboradores. Criamos uma empresa sólida, diversa, com profissionais bons e pessoas melhores ainda”, conta Felipe Caezar, CEO da HubLocal.

Além do crescimento da equipe, a HubLocal expandiu seus negócios para outros Estados, como São Paulo, e ampliou a sede em Fortaleza.

Investimentos

A martech, que surgiu via recursos próprios, investidos pelos sócios Felipe Caezar e Rodrigo Coifman, recebeu aportes de Anjos do Brasil, Eduardo Gouveia (Ex-Cielo), Américo Pereira Filho (Ex-FedEx) e Bossanova Investimentos, e conta com clientes como Google, Rede D'or São Luiz, Pizza Hut, entre outros.

“Com a previsão de faturamento de R$17 milhões para finalizar 2022, nós queremos triplicar a base de clientes, atingindo 12 mil usuários e 100 mil estabelecimentos atendidos”, comenta Felipe Caezar, CEO da empresa.

Expectativa

A expectativa da startup é capilarizar a marca por todo o Brasil, desenvolvendo produtos para micro e pequenas empresas.

"A HubLocal quer ser um dos principais players do mercado que ajudam empresas a serem encontradas na internet e a solucionar problemas globais como o deserto de dados e a criação de cidades inteligentes”, complementa Felipe Caezar.

VEJA TAMBÉM: