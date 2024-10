Sony Pictures anuncia novo CEO em meio a mudanças no setor de entretenimento

A Sony Pictures, estúdio responsável por sucessos como "The Crown" e "Jeopardy", anunciou que seu atual CEO, Tony Vinciquerra, deixará o cargo em janeiro de 2025. Ravi Ahuja, atual presidente e diretor de operações da companhia, assumirá a liderança. A troca de comando ocorre em um momento de transformação no setor de entretenimento, com mudanças significativas nas estratégias de streaming e produção de conteúdo. As informações são da Reuters e The Washington Post.

Estratégia focada em vendas para streamings

Durante sua gestão, Vinciquerra, de 70 anos, priorizou a venda de conteúdo para plataformas de streaming, em vez de investir no desenvolvimento de uma própria, uma estratégia diferente de muitas concorrentes, como Warner Bros, Disney e NBCUniversal, que enfrentaram altos custos ao tentar criar seus próprios serviços de streaming. Sob seu comando, a Sony Pictures produziu séries de sucesso para plataformas como Netflix, incluindo "Cobra Kai" e "The Crown", além de filmes como "Spider-Man: Across the Spider-Verse".

Em 2021, a Sony firmou um acordo com a Netflix para vender seus lançamentos teatrais para a plataforma de streaming, uma decisão lucrativa para o estúdio. Além disso, a Sony Pictures se destacou por sua produção de longas-metragens como "It Ends With Us" e "Bad Boys: Ride or Die", que fortaleceram a posição do estúdio no mercado.

Desafios e aquisições estratégicas

Ravi Ahuja, de 53 anos, assume o cargo em meio ao que Vinciquerra descreveu recentemente como um período de "caos" na indústria do entretenimento. Durante uma conferência para investidores do Bank of America, o atual CEO previu que os próximos anos podem ser marcados por fusões, falências e vendas de grandes empresas do setor. Apesar disso, ele destacou que a demanda por entretenimento continua em alta, o que mantém o setor atraente para investimentos.

Nos últimos anos, a Sony Pictures realizou importantes aquisições sob a liderança de Vinciquerra, como a compra do serviço de streaming focado em anime Crunchyroll, em 2021, e da rede de cinemas Alamo Drafthouse, no início de 2023. Em 2022, o estúdio adquiriu a Industrial Media, uma produtora de conteúdos de não ficção e reality shows

A transição para Ahuja

A transição de liderança para Ahuja já vinha sendo planejada há dois anos. O novo CEO tem vasta experiência no setor de televisão e mídia, tendo ocupado cargos de liderança na Disney e na Fox. Ele foi escolhido por Vinciquerra em 2021 para liderar os estúdios de televisão da Sony e, em 2023, foi promovido ao cargo de presidente e COO da companhia. Com uma trajetória alinhada à estratégia de seu antecessor, Ahuja deverá continuar com os planos estabelecidos por Vinciquerra.

Vinciquerra permanecerá na Sony Pictures até 2025, atuando como presidente não executivo. Sua experiência no setor inclui passagens por empresas como Fox, Hearst e CBS, o que o torna um veterano respeitado na indústria de entretenimento.

A saída de Vinciquerra e a ascensão de Ahuja ocorrem em um momento em que a Sony busca se consolidar como um dos principais fornecedores de conteúdo para plataformas de streaming, evitando os desafios enfrentados por outras empresas que investiram pesadamente em serviços próprios. A estratégia adotada pela companhia, de vender conteúdo em vez de competir diretamente com as plataformas, parece ser a direção que Ahuja seguirá nos próximos anos.