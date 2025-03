Ele saiu do emprego para criar a própria consultoria no Recife e hoje fatura milhões

O mercado de consultoria empresarial é dominado por grandes firmas globais, conhecidas por processos rígidos e pouca flexibilidade na adaptação ao cliente. Foi justamente para oferecer um serviço mais ágil e personalizado que o pernambucano Tarcio Martins decidiu sair do emprego em uma das gigantes do mercado para criar a M1 Consultoria. A empresa de Recife é especializada em gestão de ativos imobilizados, administração contratual e consultoria tributária.

Criada em 2018, a consultoria viu seu faturamento disparar nos últimos anos. Em 2023, a M1 faturou R$ 2,78 milhões, um crescimento de 40,22% em relação ao ano anterior, garantindo o 14º lugar no ranking EXAME Negócios em Expansão 2024, na categoria de 2 a 5 milhões de reais.

Já em 2024, a empresa atingiu R$ 4,8 milhões em receita, um avanço de 30%, e agora projeta um faturamento de R$ 6 milhões para 2025.

“Desde o início, quisemos construir um modelo de consultoria mais ágil e próximo do cliente, sem a burocracia de grandes firmas. O resultado tem sido um crescimento constante ano após ano”, afirma o fundador.

De uma big four à consultoria independente

A história da M1 começou quando Tarcio Martins, que trabalhava em uma "big four" da consultoria — apelidado dado para as líderes globais Deloitte, PwC, EY e KPMG —, decidiu sair para empreender. Com a experiência adquirida no mercado, ele enxergou a oportunidade de oferecer um serviço mais flexível e próximo das necessidades do cliente.

“A liberdade para inovar e oferecer soluções realmente personalizadas foi o que me motivou. Em grandes empresas, há muitas restrições e processos que engessam a entrega. Eu queria algo diferente”, explica Martins.

Foi assim que, em dezembro de 2018, nasceu a M1. No começo, a empresa focava na gestão de ativos imobilizados, mas rapidamente expandiu sua atuação para outras áreas estratégicas, como administração contratual e consultoria tributária.

Hoje, a empresa atua em todo o Brasil e já realizou projetos internacionais na Bolívia, Chile e Argentina. Atualmente, avalia sua entrada no mercado dos EUA, com um possível contrato na Califórnia.

Consultoria com foco em resultado

Segundo Martins, o grande diferencial da M1 está na personalização do atendimento e na capacidade de adaptação às necessidades dos clientes. Em vez de apenas entregar um relatório técnico, a empresa trabalha lado a lado com os clientes para garantir que a solução seja implementada de forma eficaz.

"Nosso trabalho não termina quando entregamos um parecer. Acompanhamos o cliente para garantir que as mudanças tragam resultados reais", afirma Martins.

Esse modelo tem conquistado grandes empresas, especialmente no setor de energia e construção civil. Em um dos casos mais emblemáticos da consultoria, um cliente que nunca havia contratado serviços de administração contratual investiu na M1 e obteve um retorno 120 vezes superior ao valor pago.

“Nossa visão para os próximos anos é continuar crescendo com qualidade, sempre focando na entrega de valor ao cliente. O mercado está cada vez mais exigente, e queremos estar na vanguarda da consultoria empresarial no Brasil”, diz Martins.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual. O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses. Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023. A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

A edição 2025 já está com inscrições abertas.

