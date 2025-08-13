Shopee lança programa para facilitar exportações via ERP e expandir mercado para vendedores chineses

Agência
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 16h01.
Última atualização em 13 de agosto de 2025 às 16h32.
A Shopee, em parceria com provedores de sistemas de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP), lançou o programa Shopee Light Export, uma iniciativa inovadora que permite a vendedores chineses operarem em dez mercados internacionais partindo de um único sistema.
A novidade promete ampliar a atuação de pequenos e médios empreendedores no comércio eletrônico transfronteiriço, facilitando o processo de exportação.
O programa inclui países do sudeste asiático e da América Latina, como Singapura, Malásia, Filipinas, Vietnã, Tailândia, Brasil, México, Colômbia e Chile.
Essa expansão é particularmente relevante em um momento de desaceleração do consumo interno na China, onde muitas empresas estão em busca de alternativas para aumentar sua presença global.
Segundo dados da Administração Geral das Alfândegas da China, em 2024, as exportações via e-commerce transfronteiriço devem crescer 16,9% em relação ao ano anterior.
Esse crescimento consistente nos últimos anos reflete o potencial do comércio eletrônico global, com projeções que indicam que, até 2025, o e-commerce transfronteiriço no sudeste asiático movimentará US$ 45,39 bilhões.
Na América Latina, o mercado de comércio eletrônico deve alcançar US$ 150 bilhões no mesmo período.
O Shopee Light Export centraliza operações essenciais como inclusão de produtos, sincronização de estoque e suporte operacional, reduzindo custos e facilitando a entrada em novos mercados. Além disso, o programa oferece incentivos oficiais, ajudando os vendedores a se estabelecerem em novos países de forma mais ágil.
Um fabricante de bolsas femininas em Baigou, Hebei, compartilhou sua experiência com o programa, destacando como a transição para o comércio internacional foi simplificada.
"Sempre trabalhamos no mercado interno e acreditávamos que vender para o exterior exigiria uma nova equipe. Descobrimos que, com o ERP, podíamos selecionar os produtos e disponibilizá-los em diversos mercados ao mesmo tempo", relatou. A integração com a Shopee permite sincronizar produtos, pedidos e estoques com um simples clique, além de enviar sugestões de itens adequados para exportação.
A Shopee oferece condições vantajosas, como isenção de comissão e a ausência de custos com anúncios. Além disso, os vendedores têm acesso a campanhas oficiais da plataforma, o que facilita ainda mais a expansão para novos mercados. A empresa visa reduzir as barreiras de entrada e simplificar a internacionalização de vendedores que já operam via ERP, permitindo que eles iniciem as exportações sem a necessidade de novos investimentos operacionais.