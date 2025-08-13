Shopee lança programa para facilitar exportações via ERP e expandir mercado para vendedores chineses

A Shopee, em parceria com provedores de sistemas de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP), lançou o programa Shopee Light Export, uma iniciativa inovadora que permite a vendedores chineses operarem em dez mercados internacionais partindo de um único sistema.

A novidade promete ampliar a atuação de pequenos e médios empreendedores no comércio eletrônico transfronteiriço, facilitando o processo de exportação.

Abrangência internacional: expansão para o sudeste asiático e América Latina

O programa inclui países do sudeste asiático e da América Latina, como Singapura, Malásia, Filipinas, Vietnã, Tailândia, Brasil, México, Colômbia e Chile.

Essa expansão é particularmente relevante em um momento de desaceleração do consumo interno na China, onde muitas empresas estão em busca de alternativas para aumentar sua presença global.

Crescimento do E-commerce transfronteiriço

Segundo dados da Administração Geral das Alfândegas da China, em 2024, as exportações via e-commerce transfronteiriço devem crescer 16,9% em relação ao ano anterior.

Esse crescimento consistente nos últimos anos reflete o potencial do comércio eletrônico global, com projeções que indicam que, até 2025, o e-commerce transfronteiriço no sudeste asiático movimentará US$ 45,39 bilhões.

Na América Latina, o mercado de comércio eletrônico deve alcançar US$ 150 bilhões no mesmo período.

O Shopee Light Export centraliza operações essenciais como inclusão de produtos, sincronização de estoque e suporte operacional, reduzindo custos e facilitando a entrada em novos mercados. Além disso, o programa oferece incentivos oficiais, ajudando os vendedores a se estabelecerem em novos países de forma mais ágil.

História de sucesso: empresário chinês expande seu mercado internacional

Um fabricante de bolsas femininas em Baigou, Hebei, compartilhou sua experiência com o programa, destacando como a transição para o comércio internacional foi simplificada.

"Sempre trabalhamos no mercado interno e acreditávamos que vender para o exterior exigiria uma nova equipe. Descobrimos que, com o ERP, podíamos selecionar os produtos e disponibilizá-los em diversos mercados ao mesmo tempo", relatou. A integração com a Shopee permite sincronizar produtos, pedidos e estoques com um simples clique, além de enviar sugestões de itens adequados para exportação.

A Shopee oferece condições vantajosas, como isenção de comissão e a ausência de custos com anúncios. Além disso, os vendedores têm acesso a campanhas oficiais da plataforma, o que facilita ainda mais a expansão para novos mercados. A empresa visa reduzir as barreiras de entrada e simplificar a internacionalização de vendedores que já operam via ERP, permitindo que eles iniciem as exportações sem a necessidade de novos investimentos operacionais.