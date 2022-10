3 motivos para abrir uma conta PJ para a sua empresa agora mesmo

O brasileiro pode ser considerado um empreendedor nato. De acordo com uma pesquisa feita pelo Sebrae em parceria com Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, o Brasil é o 7º país com mais empreendedores do mundo. E o lado positivo é que os brasileiros estão empreendendo mais por identificarem uma oportunidade e apostarem nela do que por necessidade. Antes, a taxa relativa a esse tipo de empreendimento era de 66%, e agora é de 76%.

Em sintonia com esse crescimento, aumentou também o número de sujeitos bancarizados - ou seja, incluídos no sistema bancário brasileiro -, que já formam 79% da população brasileira. Segundo o Banco Central, de janeiro de 2020 a junho de 2021, 38 milhões de brasileiros abriram a primeira conta bancária, indicando um aumento no acesso a produtos e serviços financeiros.

No entanto, não é porque as pessoas estão com mais acesso que, necessariamente, estão usando os recursos adequados. Para um empreendedor, por exemplo, é importante utilizar ferramentas e soluções condizentes para alguém que é responsável por administrar uma empresa.

Uma situação muito comum é empresas não irem para frente porque seus fundadores não conseguem separar as finanças pessoais e as da empresa. Ao longo prazo, isso se torna insustentável e o empreendedor que iniciou o negócio com um sonho é levado a fechar as portas.

Por isso, utilizar as melhores ferramentas que o mercado tem a oferecer, abrindo uma conta jurídica, pode ser o que falta para alguns empreendedores turbinarem o sucesso de seus negócios.

Como criar uma conta PJ?

Para criar uma conta pessoa jurídica, é fundamental analisar os benefícios e escolher a instituição financeira a qual o empreendedor quer se vincular. Para isso, é prudente levar em consideração as taxas cobradas, a reputação da instituição e as linhas de crédito fornecidas. Além disso, é necessário providenciar os seguintes documentos:

Contrato ou Estatuto social;

Identificação dos representantes como RG e CPF ou CNH;

Ata de Eleição de Diretoria (se houver);

Procuração (se for o caso).

Na conta digital PJ do BTG Pactual Empresas, por exemplo, não há taxa de manutenção, é possível pagar seus funcionários de forma simples e ágil, resolver tudo 100% online e emitir boletos a qualquer momento.

Confira 3 motivos para abrir uma conta PJ agora mesmo:

1. Mais fácil para organizar as finanças da empresa

Se tem uma coisa que todo empreendedor já ouviu, certamente é a importância de separar as finanças pessoais e as finanças da empresa. Esse é um passo essencial para trazer mais maturidade ao negócio e melhorar a gestão do fluxo de caixa. Isso porque, independentemente do tamanho, todas as organizações lidam com uma quantidade grande de transações.

Logo, é crucial que haja um controle rigoroso das entradas e saídas de dinheiro. A vantagem é uma melhor visibilidade dos recebimentos e gastos, o que ajuda a identificar se em determinado período houve lucro ou prejuízo sem que as movimentações pessoais atrapalhem no diagnóstico.

Segundo especialistas, porém, é muito comum que empreendedores iniciantes tenham dificuldade em realizar essa tarefa sem auxílio. “É uma realidade de todos os que gerenciam uma empresa, mas no caso dos microempreendedores individuais (MEI), a situação fica mais escancarada”, explica o profissional do Sebrae, Hugo Cardoso, no site da instituição.

2. Benefícios e produtos exclusivos

Visto que empresas e pessoas têm necessidades diferentes, as instituições financeiras disponibilizam ofertas personalizadas para cada uma das categorias de contas. Apesar de grande parte dos recursos, como cartões e internet banking, estarem disponíveis em ambas, a conta PJ possui alguns recursos especiais que são muito úteis para os empreendedores.

Na conta digital PJ do BTG Pactual Empresas existe a “Teimosinha”, funcionalidade que tenta efetuar o pagamento mais de uma vez ao longo do dia caso não haja saldo suficiente no momento. Assim, o responsável por administrar a conta não corre o risco de ficar inadimplente e garante a saúde financeira da empresa.

Além disso, contas jurídicas possuem linhas de crédito exclusivas e taxas especiais, o que possibilita um menor gasto e o crescimento da empresa através de investimentos em pessoal, infraestrutura ou qualquer outro desejo que o empreendedor tenha e acredite que seja vantajoso para o negócio.

3. Maior credibilidade e facilidade de negociação com outras empresas

Em um mundo onde as informações são compartilhadas em uma velocidade imensa e o contato entre empresas de qualquer lugar do mundo pode ser estabelecido com um simples email ou ligação, ter uma conta jurídica é uma oportunidade para estabelecer parcerias comerciais que podem alavancar os empreendimentos dos envolvidos. No entanto, é importante transmitir a percepção de profissionalismo durante todos os momentos da negociação.

Algumas empresas, inclusive, só vendem e compram de negócios que possuem uma conta jurídica. Por isso, criar uma conta PJ é um passo definitivo para os empreendedores que querem deixar o seu negócio mais atrativo para o mercado.

