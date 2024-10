Se você investisse US$ 1 mil na Nvidia há 10 anos, veja quanto dinheiro teria agora

O mercado financeiro está cheio de surpresas, mas alguns investimentos se destacam pelo retorno espetacular. A Nvidia, gigante dos chips e peça-chave no avanço da inteligência artificial, é um desses casos.

Com um valor de mercado estimado em US$ 1,667 trilhão, a fabricante deixou para trás a Microsoft e Apple, que detêm valores de mercado de US$ 2,988 trilhões e US$ 2,819 trilhões, respectivamente.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Quem colocou US$ 1 mil na empresa há uma década teria visto seu investimento se multiplicar de forma impressionante. E o mesmo vale para quem investiu há um ou cinco anos. Veja, abaixo, os cálculos feitos por uma reportagem da CNBC.

Quanto valeria um investimento de US$ 1 mil na Nvidia

Se você tivesse investido US$ 1 mil na Nvidia há um ano, seu investimento teria aumentado 225%, valendo cerca de US$ 3.248,00 em 20 de fevereiro de 2024.

Se você tivesse investido US$ 1 mil na Nvidia cinco anos atrás, seu investimento teria crescido 1.015%, alcançando cerca de US$ 17.542,00.

Se você tivesse investido US$ 1 mil na Nvidia há 10 anos, seu retorno seria de impressionantes 22.340%, totalizando aproximadamente US$ 148.226,00.

Se você tivesse investido US$ 1 mil na Nvidia em 22 de janeiro de 1999, quando a empresa abriu capital, seu investimento teria crescido 277.708%, chegando a cerca de US$ 2.784.065,00 em 20 de fevereiro de 2024.

Sua carreira pode decolar se você dominar a IA – a habilidade mais requisitada pelo mercado; clique aqui e garanta vaga em treinamento

Investir em conhecimento pode render ainda mais

O crescimento explosivo da Nvidia é um exemplo claro de como empresas ligadas à inovação tecnológica – especialmente na área de inteligência artificial – estão redefinindo o mercado e as oportunidades de carreira.

Essa explosão de valor financeiro reflete o que está acontecendo com as profissões relacionadas à IA. Quem dominar as habilidades necessárias para trabalhar com essa tecnologia está no caminho certo para aproveitar esse "boom".

Com a IA sendo adotada em diversas áreas – de saúde à logística, de entretenimento à educação – as possibilidades são quase infinitas. Assim como investir na Nvidia no passado rendeu frutos impressionantes, investir no aprendizado de IA, na visão de muitos especialistas, pode render uma carreira de sucesso e muitas oportunidades no futuro.

Portanto, para quem deseja estar no centro das revoluções tecnológicas, vale a pena começar a entender como essa área funciona. Quem sabe, em vez de multiplicar dinheiro em ações, será possível multiplicar as chances de uma carreira de alto impacto e relevância.

EXAME libera aulas virtuais sobre IA

Se você tem interesse em tecnologia, essa é a hora de investir em capacitação, aprender a programar e a trabalhar com ferramentas de IA, como o próprio ChatGPT. E a melhor oportunidade para isso está na Faculdade EXAME, instituição nota 5 no MEC, que desenvolveu um treinamento introdutório sobre o tema: é o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios.

Não perca essa oportunidade: vagas para treinamento são limitadas. Se deseja fazer parte da futura geração de especialistas em IA, clique aqui

O treinamento é totalmente virtual, o que significa que pode ser acessado de qualquer lugar e no seu próprio ritmo. Além disso, os alunos terão direito a um certificado exclusivo de participação – desde que acompanhem todas as aulas.

O feedback dos alunos tem sido os melhores. E do professor coordenador também. "Os alunos dos nossos cursos são pessoas de quase todas as áreas, de contabilidade a medicina. E são pessoas que estão se tornando referências em suas áreas com o uso da inteligência artificial”, diz Miguel Lannes Fernandes, um dos maiores especialistas brasileiros em inteligência artificial.

Vale destacar que os alunos que garantirem sua vaga também terão acesso a um pacote de assinatura digital, que inclui e-books e livros digitais, matérias exclusivas, trilhas de treinamento e clube de benefícios.

GARANTA A SUA VAGA CLICANDO AQUI

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME