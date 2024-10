Essa CEO nunca descansa e não recebe um centavo por seu esforço — isso porque ela é uma IA

Tang Yu trabalha de forma incansável: todos os dias, sem tirar folgas ou ficar cansada, e também sem receber um centavo por todo o seu esforço. Parece algo impossível para um ser humano. E talvez realmente seja. Afinal, a executiva não é uma pessoa – ela é uma inteligência artificial.

Desde 2022, Tang Yu está à frente das decisões estratégicas da NetDragon, uma empresa chinesa do segmento de games. Suas funções são semelhantes às de um CEO real: avaliar estratégias complexas, tomar decisões, gerenciar equipes e oferecer suporte na execução de tarefas. Mas ela faz isso puramente com base em dados, sem levar em consideração as opiniões de lideranças humanas.

Além disso, seu algoritmo é treinado o tempo todo para tomar decisões inspiradas no estilo de liderança de grandes CEOs ao redor do mundo — como Tim Cook, da Apple, Elon Musk, da Tesla, e Satya Nadella, da Microsoft.

Entre os especialistas, o consenso é que a estratégia é arriscada — em especial para uma organização avaliada em US$ 1 bilhão. Mas os resultados dessa experiência podem revolucionar a forma como as empresas são lideradas e indicar qual caminho os profissionais de TI do futuro deverão percorrer.

‘Profissionais não vão perder empregos’, alerta professor

Apesar de o experimento indicar uma possibilidade de substituição dos empregos pela inteligência artificial, o professor Miguel Lannes Fernandes não acredita nessa hipótese. Para ele, essas ferramentas podem, na verdade, ser grandes aliadas dos profissionais e permitir um melhor desempenho em várias atividades. No mercado de trabalho, isso é um grande diferencial.