Por que o Santander quer comprar duas startups do setor automotivo?

O Grupo Santander quer comprar duas empresas do setor automotivo: a Solution4Fleet, especializada em locação e assinatura de veículos; além da Car10, que atua como um marketplace para mais de 8 mil oficinas, funilarias e serviços de higienização, por exemplo. Caso sejam aprovados pelas autoridades, os negócios servirão, respectivamente, à divisão de financiamentos e à Webmotors.

“A entrada da Solution4Fleet em nosso ecossistema permitirá entrar no mercado crescente de locação e assinatura de veículos. Com os investimentos e a tecnologia que aportaremos, faremos com que a nossa oferta de soluções fique ainda mais completa e ajustada às necessidades de marcas, revendas e gestores de frotas interessados”, diz André Novaes, diretor da Santander Financiamentos.

De acordo com o banco, essas novas aquisições permitirão expandir as opções de serviços para clientes da área automotiva e consolidar a “posição de liderança, tanto no mercado de financiamento, como nos classificados automotivos”. De acordo com o anúncio, a intenção é assumir participações majoritárias de 80% na Solution4Fleet e de 66,7% na Car10 (mas os valores não foram revelados).

“Essa associação abre espaço para nossa atuação no ciclo de vida completo de uso do carro. Com esses serviços, daremos grande impulso ao crescimento do marketplace da Car10, ao mesmo tempo em que estreitaremos nosso relacionamento com clientes, que visitarão não só para comprar e vender veículos, mas também para contratar os serviços”, diz Eduardo Jurcevic, CEO da Webmotors.

De acordo com o Santander, o serviço de financiamentos contempla 25% do mercado – o que garante a liderança ao banco espanhol –, só que também há outros segmentos de atuação por meio de empresas coligadas, como a Auto Compara e Santander Auto, no setor de seguros; e bancos de montadoras, como Banco Hyundai Capital Brasil, Banco RCI (Renault) e Banco PSA (Peugeot e Citroën).