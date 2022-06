Salon Line, a queridinha das crespas e cacheadas, conquista as lisas

A Salon Line fez um trabalho tão bem-feito para atender às consumidoras de cabelos crespos e cacheados, por meio das marcas #todecacho e S.O.S Cachos, que gerou um “ciuminho” nas mulheres de cabelos lisos. A empresa recebia diariamente pedidos para criar uma versão só para elas. Foi quando, em 2017, atendeu ao apelo das consumidoras e lançou a marca Meu Liso.

Mais do que entrar nesse segmento, a Salon Line se tornou a primeira marca do setor a ir na contramão do mercado que oferece apenas o tratamento principal – xampu, condicionador e máscara de hidratação. Desde que lançou a linha, vem inovando para ampliar seu portfólio com produtos de finalização, como sprays finalizadores com tratamentos específicos, defrizantes e protetores térmicos que atendem a qualquer tipo de curvatura do cabelo.

“Antigamente só se viam produtos de tratamento básicos e a pessoa lisa e alisada não tinha o hábito de finalizar o cabelo”, afirma Kamila Fonseca, diretora de marketing da Salon Line. “Com esses novos produtos, ela poderá introduzir produtos em sua rotina de cuidados que até então não eram comuns, como o spray repositor de massa, que dá volume aos fios deixando a raiz soltinha.”

Hoje, a marca conta com 15 linhas focadas nas diferentes necessidades do cabelo liso. As mais vendidas são: Muito + Liso (para quem deseja o cabelo com efeito superliso, sem frizz e com fios alinhados sem perder o movimento natural), Demais (fórmula especial que garante cabelos hidratados, totalmente alinhados e livres do frizz) e matizadores para realçar a cor dos cabelos e hidratar os fios.

“Meu Liso está sempre de olho nas tendências para trazer produtos práticos, eficazes e com benefícios que atendam a todos os tipos de cabelos lisos”, garante Kamila. “A marca quer estar presente durante toda a rotina de cuidados da lisa, dos pré e pós-xampus, passando pelo tratamento até a finalização, que aliás é um sucesso entre as consumidoras.”

De olho nas demandas

E o que as donas das madeixas lisas querem? Segundo a executiva, elas buscam manter os cabelos saudáveis, mas precisam de produtos rápidos e práticos, que não demandem muito tempo, pois gostam de resultados mais imediatos. Kamila afirma que também há espaço no mercado para novos produtos de finalização que ajudam a cuidar dos cabelos.

“Por isso a Meu Liso tem buscado trazer novas opções para facilitar cada vez mais a rotina de cuidados do cabelo liso”, diz. “Isso se traduz em novas tecnologias, formatos e benefícios para ditar as tendências do mercado, entregar o que as consumidoras buscam, e até mesmo antecipar futuras demandas de forma prática e descomplicada.”

Mas era preciso fazer algo especial para atender às necessidades da mulher brasileira e não simplesmente copiar o que o mercado estrangeiro já oferece. O clima, por exemplo, é um fator que influencia no estado dos cabelos e precisa ser levado em conta na hora do desenvolvimento dos produtos.

“É importante a marca conhecer a consumidora, os fatores aos quais ela está exposta – sol, praia e piscina –, que são prejudiciais à saúde dos fios, e as necessidades desses cabelos que são diferentes das necessidades das mulheres que vivem em outros países e que estão expostas a outros tipos de fatores ambientais”, compara Kamila.

Produtos para todos os tipos de cabelos

Além disso, cabelos lisos não são todos iguais e cada tipo tem necessidades diferentes. Um cabelo naturalmente liso precisa incluir tratamentos em sua rotina de cuidados que até então não eram comuns.

Por outro lado, o cabelo que passou por processo químico para alisá-lo normalmente precisa de hidratação ou uma reconstrução mais intensa para tratar o fio. Se alguém de cabelo naturalmente liso fizer esse tratamento, pode ser que ele “pese” no cabelo, pois não é específico para esse tipo de cabelo.

Inclusive, no portfólio da marca estão produtos para alisamento. Apesar da campanha de empoderamento dos cabelos crespos e cacheados, a Salon Line nunca deixou de vender esses tratamentos, pois acredita na possibilidade de a mulher se transformar na melhor versão dela mesma.

“Já houve uma época em que a mulher crespa que não alisava sofria preconceito até no trabalho e havia uma espécie de ‘ditadura do liso', onde apenas ele era arrumado e aceitável”, relembra a executiva.” Mas não é errado gostar de liso e continuar alisando. Ou gostar de ser loira e descolorir os fios. Você precisa, sim, estar bem com sua melhor versão.”