Rótulos que falam: o projeto da Nestlé que dá voz às embalagens

Regiane Silva, do time de nutrição da Nestlé: deficiência visual, ela transformou sua dor em insight para o desenvolvimento do app em parceria com a Alia Inclui
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 17h34.
Quando a nutricionista Regiane Silva, integrante do time de Nutrição, Saúde e Bem-Estar da Nestlé e pessoa com deficiência visual, compartilhou com a liderança a dificuldade de entender o que diziam os rótulos, seja em casa ou no supermercado — especialmente por causa da alergia alimentar da filha —, chamou a atenção da própria equipe.
O relato da colaboradora, que ficou cega em 2013 após complicações de um glaucoma, foi o ponto de partida para a criação do Rótulos que Falam, um aplicativo desenvolvido pela Nestlé em parceria com a startup Alia Inclui e com a Fundação Dorina Nowill para Cegos, capaz de transformar em voz as informações de mais de 1.200 produtos da Nestlé.
Antes de encontrar a solução, o time responsável pela área, liderado por Gisele Pavin, head de Nutrição, Saúde e Bem-Estar da Nestlé, chegou a avaliar alternativas como incluir um relevo nas embalagens ou fazer o redesign completo dos rótulos. As ideias foram descartadas pela complexidade operacional e por não assegurarem uma solução universal.
A virada veio com o Panela, plataforma de inovação aberta da Nestlé, onde a Alia Inclui apresentou um aplicativo com potencial de escala e sem necessidade de alterar o parque gráfico dos produtos. “Buscamos startups que não fossem apenas tecnicamente capazes, mas que entendessem profundamente o tema da inclusão. E eles foram perfeitos, não só na solução como na escuta ativa”, diz Pavin.
Para Caroline Dall Acua, uma das fundadoras da Alia Inclui — e que, assim como Silva, é deficiente visual —, a recíproca é verdadeira. “O convite da Nestlé foi um grande presente e um grande desafio. Nossa empresa começou com uma fábrica de sorvetes querendo colocar braile nas embalagens. Hoje, temos um app completo e capaz de tornar produtos, textos e imagens acessíveis.”
O aplicativo da Alia Inclui localiza o código de barras por comandos de voz. Quando o celular encontra o ponto de leitura, vibra para indicar que está pronto e passa a descrever ingredientes, advertências e informações nutricionais. Um chatbot alimentado por inteligência artificial complementa a experiência, permitindo tirar dúvidas específicas — recurso útil para quem precisa confirmar alergênicos ou restrições.
A ferramenta foi testada com consumidores cegos, que sugeriram 41 ajustes antes do lançamento. Silva participou das validações e ajudou a identificar situações práticas que o app precisava resolver, como descrições mais objetivas, respostas rápidas e lógica de navegação simplificada.
O objetivo da Nestlé com essa iniciativa é ampliar o acesso à informação para um contingente estimado em 17 milhões de brasileiros cegos, com baixa visão ou não alfabetizados. Se incluídos idosos, pessoas com baixa visão ou condições que dificultam a leitura, esse número, segundo a companhia, pode chegar a 80 milhões.
“Agora que diminuímos a complexidade, o próximo passo é ganhar escala. A Nestlé Brasil foi pioneira, mas queremos convocar outras indústrias a cadastrarem seus produtos dentro do app, que está disponível para qualquer empresa”, destaca Pavin.
A campanha de lançamento contou com um time liderado por Rafael Berenguer, gerente executivo de Marketing Integrado da Nestlé. Foram produzidas peças para TV, redes sociais, mídia externa e ativações especiais.
Influenciadores com deficiência visual, por exemplo, foram chamados para testar a ferramenta, e uma prova do MasterChef com Regiane Silva exibiu embalagens de Leite Moça sem rótulo como forma de provocar debate sobre dependência e identificação de produtos.
O executivo destaca a abordagem adotada pelo time de comunicação: “Na construção da campanha, pensamos como um grande lançamento, aproximando a sociedade do tema da inclusão sem deixar a mensagem técnica ou distante do usuário. Buscamos pessoas reais que vivenciam esses desafios, mostrando como o aplicativo impacta o dia a dia delas.”
Para Berenguer, o projeto vai além de números e alcance: “O mais gratificante é ver o impacto na vida das pessoas. Quando uma colaboradora como a Regiane consegue autonomia na gôndola do supermercado, percebemos que a comunicação, aliada à tecnologia, faz diferença de verdade. Esse é o propósito que guia toda a nossa campanha.”
O aplicativo da Alia Inclui está disponível gratuitamente via Google Play ou Apple Store. Após instalar, basta apontar o celular para a embalagem e seguir as instruções de voz até localizar o código de barras, que será lido automaticamente.