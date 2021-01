Rosalind Brewer assume Walgreens e Fortune 500 tem única CEO negra

A executiva Rosalind Brewer, conhecida como Roz Brewer, acaba de deixar sua posição de COO da rede de cafeterias Starbucks para assumir a presidência da gigante rede de farmácias americanas Walgreens, que tem mais de 21.000 lojas em 11 países e emprega 450.000 pessoas.

O mundo segue mudando. Siga em evolução com a EXAME Academy

A mudança é histórica porque coloca Roz como a única mulher negra na presidência das 500 maiores empresas do país, a Fortune 500. Em dezembro de 2020 houve um recorde na lista com 41 mulheres CEO, o que na época representava apenas 8% do total.

Brewer, porém, não é a primeira mulher negra na lista. Quem primeiro realizou este feito foi Ursula Burns, presidente da Xerox de 2009 a 2016.

Com a novidade, Stefano Pessina deixa o cargo de CEO da Walgreens e continua na empresa como conselheiro. Já Roz segue sua carreira depois de ter passado como executiva ou conselheira em empresas como Amazon e Sam’s Club.

Investidores

A chegada de Roz Brewer à presidência da Walgreens animou os investidores. A empresa que agora vale 45 bilhões de dólares na Nasdaq abriu em alta de 11% nesta quarta-feira, 27.

Nos Estados Unidos, os movimentos de ESG estão cada vez mais pressionando gestores a considerar aspectos como a diversidade de gênero e raça entre os executivos das companhias.