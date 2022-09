Doritos anuncia novo sabor e promove ações no Rock in Rio 2022

O Rock in Rio começou nesta sexta-feira, 2, e pela terceira vez, o Doritos é um dos patrocinadores do festival.

Dentre as iniciativas, a marca vai distribuir brindes e conta com uma experiência imersiva com foco na inovação. No espaço da marca no festival, o público vai provar o novo sabor do salgadinho oficial do Rock in Rio Brasil 2022: Doritos sabor Pizza.

“Estar num festival como o Rock in Rio é uma grande oportunidade de amplificar o nosso propósito enquanto marca e companhia para os consumidores, além de ser uma plataforma potente de divulgação para um lançamento de sabor", diz comenta Pedro Goldfarb, diretor de Marketing da PepsiCo Brasil.

"O Doritos sabor Pizza chega para mostrar que até mesmo os sabores mais conhecidos ficam ainda melhores com Doritos", conclui.

Estande do Doritos

O estande da marca conta com shows de holografia com os artistas Mc G15, Mc Davi – com participação especial do DJ Ronald e Mc Mari.

Realizados durante os intervalos dos shows, a ação será uma verdadeira experiência tecnológica, com um formato exclusivo em festivais no Brasil.

Ainda no estande da marca, o público pode participar de um game interativo no primeiro andar, além de outros dois andares para receber convidados.

ESG

Acessibilidade

O Doritos é o patrocinador do Centro de Serviços de Acessibilidade do Rock in Rio Brasil. O festival conta com um aplicativo gratuito com funções de acessibilidade.

No Palco Sunset, há uma plataforma de elevação de um metro de altura para uma melhor visão das apresentações.

No Palco Mundo, foi instalada a plataforma de elevação “Sinta o Som”, que é voltada para pessoas com deficiência auditiva e conta com a vibração da música.

Já no New Dance Order, além da plataforma “Sinta o Som", as pessoas com deficiência podem acompanhar as a presentações em um espaço reservado ao lado do palco.

Para se cadastrar no Centro de Serviços e receber todo o suporte necessário, o público deve se dirigir ao espaço, que fica localizado próximo à Rota 85.

Parceria com a Braskem

A marca também realiza ação em parceria com a Braskem, na intenção de promover um evento mais sustentável, incentivando o público a descartar seus resíduos plásticos nos pontos de coletas Recycle Rock Braskem em troca de brindes e experiências no evento.

As iniciativas englobam a nova estratégia de ponta a ponta da companhia, o pep+.

“A parceria entre as empresas está diretamente conectada com o nosso compromisso em promover Escolhas Positivas, pilar que faz parte de pep+ e da nossa jornada de impacto positivo para o planeta e para as pessoas, colocando a sustentabilidade no centro de tudo o que fazemos”, diz Lívia Favaro, gerente da PepsiCo Brasil.

