Veja a previsão do clima para o 1° fim de semana do Rock In Rio

O primeiro fim de semana de Rock in Rio, que começa amanhã, vai ser de dias ensolarados, principalmente, nas duas primeiras datas do evento. A previsão do tempo indica que a capital fluminense terá sol e céu azul na sexta-feira e no sábado. No entanto, o domingo será mais cinzento e com temperaturas baixas por causa de uma nova frente fria.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

De acordo com o Climatempo, a sexta-feira será com sol o dia inteiro e sem nuvens no céu, com temperatura máxima em torno dos 31ºC. O tempo também deve ficar aberto e sem nuvens durante a noite. Há possibilidade de rajadas de vento, com velocidades que varim de 40 a 50 km/h.

No sábado, a previsão é de dia ensolarado, mas com aumento de nuvens na medida em que for entardecendo. As rajadas de vento devem ficar mais fortes, chegando a 80 km/h. No domingo, com a chegada de uma frente fria, pode chover.

Frente fria em setembro

A primeira semana de setembro, mês que encerra o inverno, terá a chegada de mais uma frente fria pelo Sul do Brasil. Já nesta quinta-feira os efeitos da massa de ar polar começa a ser percebido no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Há previsão de chuvas e vendavais nesses estados.

No fim de semana, a frente fria deve chegar a São Paulo e Mato Grosso do Sul. A previsão é de que apenas no domingo a massa de ar polar chegue ao Rio de Janeiro, fazendo a temperatura cair e provocando chuvas ao longo do dia, mas de baixa intensidade.

LEIA TAMBÉM: Rock in Rio 2022: o guia completo para o festival