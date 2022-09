Rock in Rio 2022: pipoca a R$ 50? Preços de comidas e bebidas repercutem nas redes sociais

Com início a partir desta sexta-feira, 2 de setembro, o tão aguardado Rock in Rio 2022 está há poucas horas de abrir os portões do Parque dos Atletas para receber um público de milhões de pessoas. Na última quinta-feira, os cardápios disponíveis para alimentação no evento repercutiram nas redes sociais. Entre as opções de comes e bebes, estão lanches, petiscos, sobremesas e uma variedade de bebidas alcoólicas e não-alcoólicas. O que tem chamado a atenção, porém, são os preços.

Entre as bebidas, por exemplo, a água poderá ser consumida a partir de R$ 6, enquanto refrigerantes e cervejas estarão a R$ 9 e R$ 15, respectivamente. Outras opções disponíveis são suco (R$ 9), matte (R$ 9), energético (R$ 12) e milkshake (R$ 20).

Os oito restaurantes das marcas participantes do evento, como Bob’s, Domino’s, Cinemark e mais, incluem opções veganas, além de sanduíches com preços que variam entre R$ 28 e R$ 40, pipocas entre R$ 25 e R$ 55, açaí por R$ 22, coxinha de jaca por R$ 13, e polenta frita por R$ 15.

Confira os preços dos produtos oferecidos por cada restaurante a seguir:

Bob's Combos de sanduíche com bebida e batata De R$ 42 a R$ 55 Combos de sanduíche só com bebida De R$ 36 a R$ 42 Água (350 ml) R$ 6 Refrigerante (350 ml) R$ 9 Matte (300 ml) R$ 9 Energético (250 ml) R$ 12 Chope (400 ml) R$ 15 Milk-shake (400 ml) R$ 20 Domino's Pizza brotinho de queijo ou pepperoni R$ 40 Refrigerante R$ 9 Água (300 ml) R$ 6 Matte (300 ml) R$ 9 Suco de uva ou pêssego (290 ml) R$ 9 Energético (250 ml) R$ 12 Chope (400ml) R$ 15 Cheia de Graça Porção de polenta frita R$ 15 Açaí R$ 22 Chope R$ 15 Refrigerante R$ 9 Água R$ 6 Suco R$ 9 Matte R$ 9 Energético R$ 12 Sanduíches R$ 29 Porção de linguiça R$ 32 Nasaj Kebab R$ 29 Esfiha R$ 12 Chocolate R$ 5 Snack R$ 13 Refrigerante R$ 9 Água R$ 6 Chope R$ 15 Energético R$ 12 Vulcano Sandwich Sanduíches De R$ 28 a R$ 40 Anéis de cebola R$ 10 (c/ combo) ou R$ 20 (só anéis) Água R$ 6 Matte R$ 9 Refrigerante R$ 9 Energético R$ 12 Três Corações Copo de café refil R$ 10 Cinemark Pipocas sem combo De R$ 25 a R$ 55 Pipocas com combo De R$ 30 a R$ 70 Refrigerante em lata R$ 9 Copo de água R$ 6 Seara Gourmet 10 fatias de bacon Seara Gourmet R$ 15 "Make your Bacon": 7 fatias de bacon + 3 coberturas R$ 20 Incrível! Sanduíche de frango 100% vegetal R$ 25 Cachorro-quente 100% vegetal R$ 22 Taco de chilli com carne moída 100% vegetal R$ 20 Kibe 100% vegetal + molho R$ 16 Peixe empanado 100% vegetal + batatas R$ 18 Frango empanado 100% vegetal + molho R$ 16 Açougue vegano Coxinha de jaca e de espinafre R$ 13 Coxinha doce de nutella R$ 10 Hambúrguer R$ 35 Cachorro-quente R$ 35 Sorvete R$ 10 Cookie R$ 10 Coxinha + hambúrguer (combo) R$ 45 Eh! Brazza Espetinhos R$ 17 Salsichão R$ 17 Sanduíches R$ 33 1 espetinho + 1 chope R$ 30 2 espetinhos + 1 bebida R$ 40 1 sanduíche + 1 chope R$ 45 1 sanduíche + 1 bebida R$ 40 2 espetinhos + 4 chopes R$ 80 Refrigerante R$ 9 Água R$ 6 Chope R$ 15 Energético R$ 12 Suco R$ 9 Hot n Tender 8 chicken fingers + batata frita + 1 molho R$ 40 10 chicken fingers veganos + batata + 1 molho R$ 45 Negresco Biscoitos De R$ 4 a R$ 10 Cookie R$ 4 3 biscoitos ou 3 cookies R$ 10 2 biscoitos cobertos com chocolate R$ 17 KitKat Chocolates De R$ 3,40 e R$ 4 Lojas de conveniência Americanas e Pão de Açúcar terão estandes no local para venda de produtos -

Esteja sempre informado sobre as notícias que movem o mercado. Assine a EXAME por menos de R$ 11/mês

Repercussão nas redes sociais

No Twitter, um usuário compartilhou imagens dos cardápios das principais marcas de alimentação que estarão presentes nesta edição do festival:

Preços de várias comidas do Rock In Rio 2022 a thread: pic.twitter.com/EIjoH9lRlt — Anax filho (@AnaxFilho) August 30, 2022

Em resposta, outros internautas comentaram os preços dos comes e bebes que estarão à venda no evento, com alguns apontando que os valores mais “salgados” refletem o atual período de alta nos preços de alimentos e de inflação elevada no país:

O ingresso já é uma fortuna, quem comprou tem dinheiro suave para isso aí — Luciano o PANDA (@lucianoopanda) September 1, 2022

Mesmo preço das coisas do dia a dia, a facada não é só no festival infelizmente — Lily (@fataeariate) September 1, 2022

Sobre o Rock in Rio 2022

A nona edição do festival será realizada na cidade do Rio de Janeiro (RJ), nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro, a partir das 14h de cada data. Entre as atrações do evento, estão artistas como Coldplay, Iron Maiden, Guns N’ Roses, Post Malone, Justin Bieber, Dua Lipa, Demi Lovato, Green Day, Avril Lavigne, Alok, Duda Beat e mais. Confira a line-up completa e mais informações sobre o evento aqui.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

Leia mais: