Rock in Rio 2022: o guia completo para o festival

Após dois anos sem apresentações na Cidade do Rock, mais de 140 bandas e cantores divididos em 5 palcos retornam para a 9ª edição do Rock in Rio, que terá 7 dias de apresentações. Porém, com a expectativa de receber 700 mil pessoas no evento, há poucas ofertas de hospedagens e passagens para o Rio de Janeiro. Com isso, listamos algumas informações sobre ingressos, transfers para o Rio de Janeiro e para o evento, dicas de alimentação e sugestões de looks para o Rock in Rio.

O que vestir para o Rock in Rio?

Quem frequenta festivais de música, sabe que roupas e sapatos confortáveis são essenciais. Porém, o estilo não precisa ficar de lado. Com isso, a consultora de moda Camile Stefano indica as três peças que não têm erro na hora de decidir o visual para o evento.

O estilo boho chique, queridinho dos frequentadores dos festivais internacionais, como Coachella e Glastonbury, é uma aposta certeira. Esse é o momento de tirar o jeans do armário.

“Short e jaqueta jeans são a combinação coringa dos shows de rock. E vale a pena apostar em técnicas de personalização: bottons, cintos com pedrarias e pochetes para dar personalidade às peças”, sugere a especialista.

Na edição deste ano do Rock in Rio Lisboa os croppeds dominaram o visual e, segundo Camile, no Brasil não será diferente. Peças estampadas, com paetês ou com recortes são fáceis de combinar e perfeitos para o calor do Rio de Janeiro.

“Os destaques deste ano serão os tops feitos com amarrações de lenços. A tendência está em alta e é uma ótima opção para o calor. A dobra triangular, estilo tomara que caia, é a mais usada”, recomenda a stylist.

Para os pés, Stefano indica a bota cowboy. "Será a peça favorita entre as fashionistas e o complemento perfeito para a dupla short jeans e lenço cropped. Os modelos em preto com o cano alto poderão ser usados durante todo o ano, já que são o básico favorito da temporada", diz.

Stefano ressalta, ainda buscar modelos que garantam o conforto. "Diversas lojas de 'calçados confortáveis', contam com variações da bota”, diz.

Qual o line up do Rock in Rio?

2 de setembro (Sexta-feira)

Palco Mundo

Iron Maiden

Dream Theater

Gojira

Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira

Palco Sunset

Bullet For My Valentine

Living Colour Feat. Steve Vai

Metal Allegiance

Black Pantera convida Devotos

Palco Supernova

Ratos de Porão

Matanza Ritual

Surra

Crypta

Espaço Favela

Gangrena Gasosa

Affront

Revengin

3 de setembro (Sábado)

Palco Mundo

Post Malone

Marshmello

Jason Derulo

Alok

Palco Sunset

Racionais MC's

Criolo convida Mayra Andrade

Xamã convida Brô MC's

Papatinho + L7nnon convidam MC Hariel e MC Carol

Palco Supernova

TETO

MC Poze do Rodo convida Bielzin

Yunk Vino

Hiosaki

Ike

Espaço Favela

PK convida MC Don Juan

Bin

Azula

4 de setembro (Domingo)

Palco Mundo

Justin Bieber

Demi Lovato

IZA

Jota Quest

Palco Sunset

Gilberto Gil

Emicida convida Drik Barbosa, Rael e Priscilla Alcântara

Luísa Sonza convida Marina Sena

Matuê

Palco Supernova

Lil Whind e convidados: DOODE, OMNI, REID e WIU

WC no Beat e convidados: Felp 22, Hyperanhas e Mc Th

Cone Crew Diretoria

Espaço Favela

Funk Orquestra

Buchecha

Taylan

8 de setembro (Quinta-feira)

Palco Mundo

Guns N’ Roses

Måneskin

The Offspring

CPM22

Palco Sunset

Jessie J

Corinne Bailey Rae

Gloria Groove

Duda Beat

Palco Supernova

Francisco, El Hombre

O Grilo

Scatolove

Cali

Espaço Favela

TH4I convida Lia Clark

Drenna

Izrra

9 de setembro (Sexta-feira)

Palco Mundo

Green Day

Fall Out Boy

Billy Idol

Capital Inicial

Palco Sunset

Avril Lavigne

1985: A Homenagem (Ivan Lins, Elba Ramalho, Blitz, Alceu Valença e Pepeu Gomes recebem Luisa Sonza, Liniker, Agnes Nunes, Xamã e Andreas Kisser)

Jão

Di Ferrero e Vitor Kley

Palco Supernova

Supercombo

Castello Branco

Sebastianismos

Number Teddie

Espaço Favela

MD Chefe e Domlaike

Choice

Marvvilla

10 de setembro (Sábado)

Palco Mundo

Coldplay

Camila Cabello

Bastille

Djavan

Palco Sunset

CeeLo Green

Maria Rita

Gilsons convida Jorge Aragão

Bala Desejo

Palco Supernova

Jovem Dionísio

Daparte

João Napoli convida Ananda

Mackaco

Espaço Favela

Ferrugem convida Thiaguinho

Orochi

El Pavuna

11 de setembro (Domingo)

Palco Mundo

Dua Lipa

Megan Thee Stallion

Rita Ora

Ivete Sangalo

Palco Sunset

Ludmilla

Macy Gray

Power! Elza Vive (Majur, Agnes Nunes, Caio Prado, Mart’nália, Gaby Amarantos e Larissa Luz)

Liniker convida Luedji Luna

Palco Supernova

Priscilla Alcântara

Bianca

Mariah Nala

Muse Maya

Espaço Favela

Lexa

Azzy

Ella Fernandes

Como chegar ao Rock in Rio?

O transfer oficial para o evento é a empresa BusUp. A empresa será responsável por todas as rotas fora do estado do Rio de Janeiro. A startup oferecerá saídas de pontos estratégicos da capital paulista, além de Santos, Campinas e ABC Paulista.

Caso nenhuma das rotas atenda a necessidade dos interessados, é possível propor uma nova rota, que será analisada.

Mais informações, como endereços, horários e datas de embarque, podem ser obtidas no site que a BusUp desenvolveu para atender os frequentadores do evento. O valor das passagens é de R$ 349 (ida e volta). As vendas se encerram 7 dias antes da data de saída do transfer.

A Uber também terá uma operação especial para que os usuários possam chegar e sair do evento com tranquilidade. Localizado no Centro de Convenções Riocentro, a cerca de 1 km do Parque Olímpico, o Espaço Uber será uma área exclusiva para embarque e desembarque durante os dias de shows para usuários e motoristas parceiros aguardarem por suas viagens.

O espaço terá área de descanso, banheiros, estações de carregamento de celular e food trucks.

Para chegar ao local e ter acesso ao evento, basta que o usuário digite "Centro de Convenções Riocentro" como destino no aplicativo da Uber.

Pode levar comida no Rock in Rio?

É possível levar lanches de casa para o evento. Porém, há algumas regras para isso. Cada pessoa pode levar até cinco itens embalados em plástico, como ziplocks ou em pacotes lacrados, como alimentos industrializados como barrinhas de cereal, salgadinhos, biscoitos e bolachas, por exemplo. Não é permitida a entrada de tupperwares.

Para matar a sede, é permitido levar garrafas de água sem tampa para serem enchidas nos bebedouros disponíveis no evento.

Como funciona o ingresso digital?

Enquanto muita gente já baixou, transferiu e salvou o ticket diretamente em seus smartphones, outros ainda não fizeram ou não conseguiram concluir o passo a passo.

Para baixar o ingresso é necessário que você acesse sua conta Ingresso.com no navegador padrão do celular que utilizará no dia do show. Vá até a aba ‘Rock in Rio Brasil 2022’ e clique na opção ‘salvar no smartphone’. Será aberta uma opção de preenchimento de dados, faça-a de acordo com quem for usar o ticket no dia do evento. Dados verificados? Agora aparecerá a opção ‘adicionar à carteira’ (iOS ou Android).

Após ser direcionado para o aplicativo de sua carteira digital, clique em ‘adicionar’. Para usuários Android, o botão aparece na parte inferior da tela; nos aparelhos com iOS, na parte superior. Pronto, agora o processo estará concluído. Só o faça quando tiver a certeza de que não presenteará ninguém com seu ingresso.

Como transferir o ingresso do Rock in Rio para outra pessoa?

Quem comprou o ingresso do Rock in Rio Brasil 2022 pode enviá-lo a outra pessoa. Esse processo pode ser feito tanto pelo celular quanto pelo computador, mas apenas pelos navegadores, o aplicativo da Ingresso.com é exclusivo para entradas de cinema.

Ao entrar na sua conta, basta acessar a aba ‘Rock in Rio Brasil 2022’, onde estarão ‘seus pedidos’. Agora, clique no botão ‘transferir’ e digite o e-mail da conta Ingresso.com da pessoa que receberá o ingresso.

Na sequência, um código será gerado, e você precisa informá-lo ao destinatário para concluir a transação. O processo também vale para as meias-entradas, a diferença é que o portador do ingresso precisará comprovar o direito ao benefício antes de entrar no evento.

Mas, atenção. Não deixe para a última hora pois não haverá opção de transferência virtual no dia do show. Portanto, faça seu download até às 23h59 do dia anterior à data escolhida.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos pra você aproveitar seu tempo livre com qualidade