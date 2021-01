Rio Tinto eleva meta de embarques de minério de olho na China

A Rio Tinto quer elevar os embarques de minério de ferro neste ano em meio à alta dos preços impulsionada pela forte demanda da China, embora tenha alertado que o impacto regulatório da controvérsia em torno das grutas de Juukan Gorge ainda é incerto.

Os embarques podem subir até 2,8% em relação ao ano passado, disse a empresa na terça-feira em relatório de produção, estabelecendo uma faixa entre 325 milhões e 340 milhões de toneladas após atingir 331 milhões de toneladas em 2020. “As compras da China continuam robustas, apesar dos contínuos impactos localizados da Covid-19 em algumas regiões.”

Os futuros do minério de ferro em Cingapura ultrapassaram US$ 170 a tonelada na segunda-feira, puxados pelo crescimento econômico e dados de produção de aço na China. A segunda maior economia do mundo conseguiu se recuperar com crescimento em níveis pré-pandemia no quarto trimestre, o que levou a uma expansão anual de 2,3%.

Embora o cenário mais amplo pareça promissor, o novo CEO Jakob Stausholm trabalha com proprietários de terras locais no polo de minério de ferro da empresa na Austrália Ocidental, após danos causados nas cavernas de Juukan Gorge no ano passado, que resultaram na renúncia de seu predecessor Jean-Sebastien Jacques e levaram a demandas por uma revisão das leis que protegem sítios arqueológicos.

A Rio Tinto disse que, embora o impacto em suas operações de minério de ferro na região de Pilbara de possíveis mudanças legislativas permaneça desconhecido, a empresa tem várias opções disponíveis dada a flexibilidade na rede. Os comentários sugerem que a mineradora se sente confiante para cumprir quaisquer mudanças com a reforma da legislação sobre o patrimônio, disse Tyler Broda, analista da RBC Capital Markets, em relatório.

“Os investidores da Rio Tinto provavelmente se sentirão aliviados que a empresa tenha registrado um trimestre relativamente forte, mas também que não há queda significativa no guidance de produção de minério de ferro em 2021”, disse Broda.

O setor industrial da China se recuperou para níveis anteriores à Covid graças à rápida implementação de estímulos, disse a Rio Tinto, enquanto medidas de governos ao redor do mundo para impulsionar a recuperação econômica após o impacto da pandemia também devem apoiar a demanda por commodities. O Goldman Sachs prevê um “claro déficit” no mercado de minério de ferro no primeiro semestre de 2021, o que pode manter os preços firmes.