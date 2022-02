Ricardo Bellino e Bloxs lançam marca para facilitar acesso a investimentos

Famoso pelas sociedades com Donald Trump e John Casablancas, o empreendedor Ricardo Bellino está lançando uma nova plataforma de negócios, batizada de "Comune di Bellino" em homenagem ao vilarejo italiano onde são promovidos anualmente os programas de mentoria liderados por Bellino.

O lançamento marca a unificação de todas as iniciativas da sua holding, a Bellino’s Unlimited, em um ambiente digital e escalável, com foco no acesso a oportunidades de negócios originadas pelo próprio Bellino e seus parceiros, com o uso da infraestrutura e tecnologia da Bloxs, um investment banking digital, com objetivo de simplificar o acesso do middle market ao Mercado de Capitais.

Segundo Ricardo Bellino: “A tese da plataforma está baseada em dois pilares, o Self Equity, ou seja, investimento em capital humano por meio de minha metodologia de "aceleração de pessoas”, e o Unlimited Equity, uma esteira de novos empreendimentos que já contam com oportunidades em andamento nos setores de Edtech, Multipropriedades, Startups e arte, via NFT”.

De acordo com Felipe Souto, CEO e fundador da Bloxs, “estamos muito animados em fazer parte deste projeto, onde seremos a engrenagem para processar e viabilizar as oportunidades para os membros da comunidade. Negócios são feitos de conexões entre as pessoas certas e essa é uma habilidade que o Bellino tem de sobra”, diz Souto.

O lançamento oficial da plataforma, já tem local, dia e hora marcados e ocorrerá ao melhor “estilo Bellino”. Será em Wall Street, na primeira semana de Abril, durante um mastermind de três dias, exclusivo para o grupo de 50 co-founders da Comune di Bellino, a ser realizado dentro do antigo cofre comissionado por Andrew Carnegie, onde hoje funciona o famoso restaurante Trinity Place.

Na ocasião, também será lançado o livro “Decifrando o Código da Felicidade e Sucesso”, escrito por Bellino, em co-autoria com Joe Whiteman, tataraneto do magnata do aço americano, considerado o homem mais rico do mundo, com uma fortuna atualizada superior aos U$365 bilhões.