Inscrições de startups para boostLAB, do BTG, terminam nesta sexta

As inscrições para o programa de potencialização e de mentoria de startups do BTG Pactual (do mesmo grupo que controla EXAME) terminam no próximo dia 11 (sexta-feira).

Inscreva a sua startup no programa de potencialização do boostLAB, o hub de negócios para empresas tech do BTG Pactual

O batch #9 irá selecionar startups brasileiras e internacionais (México, Colômbia e Chile) em nível avançado, as chamadas Scale-ups para participar do programa de potencialização em 2022.

As inscrições podem ser feitas pelo site. Serão selecionadas de cinco a dez startups, que seguirão no programa pelo período de cinco meses.

Desde sua criação, o programa já recebeu mais de duas mil inscrições e 60 empresas passaram pelo boostLAB. Sete startups potencializadas posteriormente receberam investimentos do BTG Pactual: A de Agro, Finpass, Pier Seguros, Spinet Bank (Liber Capital), Celcoin, iClubs e Digesto.

“Ocupamos uma posição importante no ecossistema de inovação na América Latina, impulsionando o setor e participando de grandes operações.

Nosso próximo passo é consolidar o boostLAB como o principal banco das startups, ofertando produtos financeiros para ajudar essas empresas inovadoras a expandir os seus negócios”, diz Fred Pompeu, o head do boostLAB.

Em 2021, o boostLAB foi premiado pelo terceiro ano consecutivo como um dos melhores centros de inovação financeira do mundo (Best Financial Innovation Labs) pela revista Global Finance.

O prêmio, que está em sua nona edição, busca reconhecer entidades que regularmente identificam novos caminhos e projetam novas ferramentas para o mercado financeiro.

Esse foi o terceiro ano em que o prêmio elegeu os melhores laboratórios de inovação financeira do mundo, sendo o boostLAB o único centro do Brasil a figurar na lista ao longo dos três anos.

Para conhecer mais sobre o boostLAB e acompanhar os lançamentos acesse o site e siga as redes sociais do banco.

Quais são as tendências entre as maiores empresas do Brasil e do mundo? Assine a EXAME e saiba mais.