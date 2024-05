Receita prorroga entrega da declaração de MEI no Rio Grande do Sul

A Receita Federal adiou o prazo final para a entrega da declaração do MEI (Microempreendedor Individual) no Rio Grande Sul por causa das chuvas no estado. A DASN-Simei (Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual) deverá ser entregue até 31 de julho.

No resto do país, o prazo para prestar contas segue o mesmo: até o dia 31 deste mês. A DASN-Simei deve ser entregue mesmo que a empresa não tenha tido movimentação no ano passado.

Mesmo com o envio do DASN-Simei, o contribuinte tem de entregar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), caso ele cumpra uma das regras de obrigatoriedade.

O envio do IRPF também teve o término adiado para os moradores de 336 cidades que estão em estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul para 31 de agosto.