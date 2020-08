Restaurantes de Atala, Carosella, Fogaça e mais chefs chegam ao Rappi

O aplicativo de entregas Rappi está lançando a categoria em parceria com mais de 60 restaurantes de alta gastronomia de São Paulo e 200 no Brasil. Com a novidade, restaurantes como Jiquitaia, Arturito, Sal e Tan Tan passam a oferecer seus pratos na casa do cliente, e buscam manter suas cozinhas ativas.

“É fato que o delivery se consolidou como um grande aliado do setor. Ao desafiar cada um de nós, esse formato acabou abrindo inúmeras oportunidades e possibilidades”, afirma o chef Alex Atala.

Atala é o embaixador geral da iniciativa, que também conta com representantes locais. A nova categoria está presente em São Paulo, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro.

“Queremos mostrar que, com o ‘novo normal’, os restaurantes se adaptaram e, agora, oferecemos também os menus de famosos estabelecimentos na casa do cliente, e em segurança”, diz Sergio Saraiva, presidente da Rappi no Brasil.

Entre os restaurantes em São Paulo estão: A Baianeira, Arturito, Banana Verde, Capim Santo, Ecully Gastronomia, Esther Roof Top – República, Jiquitaia, L’ Entrecote Olivier, Ora Pois, Rubaiyat, Ruella, Sal Gastronomia, Suri Ceviche Bar, Tan Tan To Go e outros.