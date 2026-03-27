Lojas Renner S.A. discute propósito e impacto positivo no South Summit Brazil

A pressão por resultados que vão além do financeiro tem levado grandes empresas a rever como comunicam estratégia, propósito e impacto. Esse foi o ponto de partida do painel que reuniu Renata Altenfelder, CMO da Lojas Renner S.A., maior varejista de moda do país; Ricardo Galhó, CEO da 4all, empresa especializada em soluções digitais e experiência do cliente; e Leandro Modé, diretor da Vale, uma das maiores mineradoras do mundo.

O encontro aconteceu em Porto Alegre, no último dia 26, durante o South Summit Brazil, reconhecido como um dos principais eventos de inovação e empreendedorismo da América Latina.

No painel, os executivos discutiram como alinhar discurso e prática em temas como sustentabilidade, inovação e geração de valor — um desafio crescente em um ambiente de maior cobrança por coerência e transparência.

Ao longo da conversa, ficou evidente que a comunicação de propósito deixou de ocupar um papel institucional para se tornar parte central do negócio. “Sustentabilidade, por exemplo, não é um projeto. Ela é um valor e parte da estratégia. Quando você pensa no negócio, precisa olhar para os impactos no meio ambiente e nas pessoas de forma integrada”, afirma Renata Altenfelder.

Segundo a executiva, esse olhar só se sustenta quando há consistência entre discurso e prática — e quando a comunicação reflete, de fato, o que a empresa faz no dia a dia. “O nosso esforço não é construir uma narrativa, porque ela já existe. É torná-la mais clara e digerível para diferentes públicos, sem mudar a verdade”, diz.

Essa coerência, na avaliação da CMO, torna-se ainda mais crítica em um cenário em que consumidores e stakeholders estão mais atentos e exigentes. “Hoje, as empresas vendem confiança. As pessoas vão atrás de cada afirmação para entender se aquilo tem sustentação. Trabalhar com ‘nuvem de fumaça’ pode gerar hype no curto prazo, mas não se sustenta”, afirma.

A construção dessa confiança passa, necessariamente, por uma atuação transversal dentro da companhia. Na Lojas Renner S.A., segundo Altenfelder, sustentabilidade e estratégia caminham juntas — da cadeia produtiva à cultura organizacional. Entre os exemplos citados estão iniciativas como rastreabilidade do algodão, projetos de agricultura regenerativa e programas de impacto social em comunidades da cadeia da moda. “Quando a gente fala em transformar a cadeia, não dá para mudar só uma etapa. É preciso atuar no ecossistema inteiro — e ninguém faz isso sozinho”, diz.

South Summit: CMO das Lojas Renner defendeu que só há consistência entre discurso e prática quando a comunicação reflete o que a empresa faz no dia a dia (Renner/Divulgação)

Além da agenda ambiental, a executiva destacou o papel da diversidade como vetor estratégico. Hoje, 64% dos colaboradores da companhia são mulheres, que também ocupam 61% das posições de liderança. “Ter pessoas diversas nos ajuda a entender melhor a realidade do cliente e a enxergar novas oportunidades. Isso não é só cultura — é estratégia de negócio”, destaca a CMO da Lojas Renner S.A.

Liderança feminina e conexões no ecossistema

A agenda da empresa no evento, no entanto, foi além das discussões setoriais e incluiu iniciativas voltadas ao desenvolvimento de lideranças femininas. Nesse contexto, a Lojas Renner S.A. reforçou sua atuação no fortalecimento da presença das mulheres no ambiente de inovação por meio da parceria com o Women@South Summit Brazil.

Em sua terceira edição, a plataforma amplia iniciativas voltadas a networking estratégico, colaboração e geração de negócios.

Ao lado da organização do evento, a companhia também liderou experiências que conectam executivas, empreendedoras e investidoras. Entre elas estão o Women’s Boat by LRSA, espaço de encontros e debates no Cais Mauá; o Matchmaking She Leads Startups, que aproxima fundadoras de potenciais investidoras; o Connection Brunch, focado em networking qualificado; e o Executive Mentorship, novidade desta edição, com mentorias conduzidas por lideranças experientes.

Women’s Boat by LRSA: espaço de encontros e debates no Cais Mauá, às margens do Rio Guaíba, em Porto Alegre (Renner/Divulgação)

Iniciativas que avançam ao longo do ano

A atuação da plataforma não se limita ao evento. Ao longo do ano, o Women@South Summit Brazil será complementado pelo Women@South Summit Content Experience, série de encontros que reunirá executivas, empreendedoras e investidoras para jantares de networking, palestras e sessões de pitch com startups fundadas por mulheres.

A proposta é dar continuidade às conexões iniciadas durante o evento, estimulando a geração de negócios e o fortalecimento de redes.

Outro destaque foi o patrocínio da marca Renner ao South Summit Brazil RUN, que será realizado no dia 28, com largada no Parque da Harmonia, em Porto Alegre, conectando bem-estar e experiência de marca.