Em ritmo acelerado de crescimento, Allp Fit fortalece relacionamento com franqueados

Rede de academias fez sua estreia na Fitness Brasil Expo 2025, evento que trouxe lançamentos de empresas como a Matrix, líder na venda de equipamentos de ginástica

Allp Fit: lançada há apenas dois anos, rede de academias já conta com 64 unidades espalhadas pelo Brasil (Allp Fit/Divulgação)

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 16h10.

Milhares de pessoas passaram pelos pavilhões do Transamerica Expo Center na última semana para acompanhar de perto as novidades do mercado fitness – setor que, segundo estimativas, movimenta em torno de R$ 12 bilhões apenas no Brasil. Entre as dezenas de marcas que expuseram na Fitness Brasil Expo 2025, uma é estreante: a Allp Fit.

Sob o comando de Anderson Franco, a rede fundada há pouco mais de dois anos conta com 64 unidades espalhadas por dez estados, e mais de 115 mil alunos cadastrados. A meta é ousada: ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão em faturamento já no ano que vem, e alcançar 400 unidades até 2027.

Equipamentos de ponta

Com planos mensais que custam de R$ 109,90 a R$ 199,90, as unidades da Allp Fit contam com uma infraestrutura de ponta. Exemplo disso são os equipamentos – quase todos da Matrix, principal marca de fitness comercial do mundo.

Com sete unidades fabris pelo mundo e um faturamento de US$ 2 bilhões por ano, a empresa é uma das principais parceiras da Allp Fit. “Nós crescemos 474% no Brasil nos últimos três anos”, destaca Reginaldo Recchia, presidente no Brasil e no Chile do grupo Johnson Health Tech, do qual a marca faz parte.

Entre os lançamentos apresentados pela empresa na Fitness Brasil Expo 2025 estão a Total Body Cycle, uma airbike que trabalha o corpo inteiro, e o ClimbMill, um simulador de escada para treinos de subida com painel touch e dados em tempo real. “Dos mais de 30 países nos quais estamos presentes, o Brasil é onde os simulares de escada mais fazem sucesso”, destaca Deborah Gomes, head de Marketing da marca para Brasil e Chile.

Confira a cobertura da feira:

yt thumbnail

Experiência do aluno e do franqueado

Para além dos equipamentos, os cuidados da Allp Fit se estendem não só aos alunos – as unidades contam com scanner de bioimpedância, salas de massagem, espaços kids, saunas, cafeteria e doses de whey protein e pré-treino inclusos na mensalidade – como também aos franqueados.



 “Somos a única rede de academias no país que não exige cláusula de recompra. Isso garante uma adesão mais segura e transparente”, explica Anderson Franco, fundador da Allp Fit. Durante a feira, ele fez o anúncio de um fundo de R$ 100 milhões para apoiar os franqueados a estruturar novas unidades e melhorar as já existentes.

A rede também facilita a entrada de empreendedores no negócio com cotas de franquia a partir de R$ 40 mil. “As unidades da rede chegam a registrar 40% de lucro sobre o faturamento, com um tíquete médio de R$ 168, valor bastante expressivo para o segmento low cost”, diz o empresário.

Outros benefícios

A experiência de Franco com o Grupo Todos (ele é o maior franqueado do Cartão de Todos — o maior cartão de benefícios do Brasil para as classes C e D) foi fundamental para a diferenciação da Allp Fit no mercado. Isso porque a parceria tem ampliado a capilaridade do ecossistema de bem-estar da Allp Fit, oferecendo experiências que vão além dos treinos. “A Allp Fit é mais do que uma rede de academias. É um ecossistema criado para cuidar da saúde das pessoas em tempo integral”, diz Franco.

