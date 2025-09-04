Em ritmo acelerado de crescimento, Allp Fit fortalece relacionamento com franqueados

Milhares de pessoas passaram pelos pavilhões do Transamerica Expo Center na última semana para acompanhar de perto as novidades do mercado fitness – setor que, segundo estimativas, movimenta em torno de R$ 12 bilhões apenas no Brasil. Entre as dezenas de marcas que expuseram na Fitness Brasil Expo 2025, uma é estreante: a Allp Fit.

Sob o comando de Anderson Franco, a rede fundada há pouco mais de dois anos conta com 64 unidades espalhadas por dez estados, e mais de 115 mil alunos cadastrados. A meta é ousada: ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão em faturamento já no ano que vem, e alcançar 400 unidades até 2027.

Equipamentos de ponta

Com planos mensais que custam de R$ 109,90 a R$ 199,90, as unidades da Allp Fit contam com uma infraestrutura de ponta. Exemplo disso são os equipamentos – quase todos da Matrix, principal marca de fitness comercial do mundo.

Com sete unidades fabris pelo mundo e um faturamento de US$ 2 bilhões por ano, a empresa é uma das principais parceiras da Allp Fit. “Nós crescemos 474% no Brasil nos últimos três anos”, destaca Reginaldo Recchia, presidente no Brasil e no Chile do grupo Johnson Health Tech, do qual a marca faz parte.

Entre os lançamentos apresentados pela empresa na Fitness Brasil Expo 2025 estão a Total Body Cycle, uma airbike que trabalha o corpo inteiro, e o ClimbMill, um simulador de escada para treinos de subida com painel touch e dados em tempo real. “Dos mais de 30 países nos quais estamos presentes, o Brasil é onde os simulares de escada mais fazem sucesso”, destaca Deborah Gomes, head de Marketing da marca para Brasil e Chile.

Experiência do aluno e do franqueado

Para além dos equipamentos, os cuidados da Allp Fit se estendem não só aos alunos – as unidades contam com scanner de bioimpedância, salas de massagem, espaços kids, saunas, cafeteria e doses de whey protein e pré-treino inclusos na mensalidade – como também aos franqueados.

“Somos a única rede de academias no país que não exige cláusula de recompra. Isso garante uma adesão mais segura e transparente”, explica Anderson Franco, fundador da Allp Fit. Durante a feira, ele fez o anúncio de um fundo de R$ 100 milhões para apoiar os franqueados a estruturar novas unidades e melhorar as já existentes.

A rede também facilita a entrada de empreendedores no negócio com cotas de franquia a partir de R$ 40 mil. “As unidades da rede chegam a registrar 40% de lucro sobre o faturamento, com um tíquete médio de R$ 168, valor bastante expressivo para o segmento low cost”, diz o empresário.

Outros benefícios

A experiência de Franco com o Grupo Todos (ele é o maior franqueado do Cartão de Todos — o maior cartão de benefícios do Brasil para as classes C e D) foi fundamental para a diferenciação da Allp Fit no mercado. Isso porque a parceria tem ampliado a capilaridade do ecossistema de bem-estar da Allp Fit, oferecendo experiências que vão além dos treinos. “A Allp Fit é mais do que uma rede de academias. É um ecossistema criado para cuidar da saúde das pessoas em tempo integral”, diz Franco.