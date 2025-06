Quer trabalhar com cannabis? Esta plataforma recruta funcionários — e está crescendo rápido

A Vangst, plataforma líder de recrutamento no setor de cannabis nos Estados Unidos, anunciou a terceira aquisição em pouco mais de um ano, consolidando uma estratégia agressiva de expansão por meio da compra de concorrentes diretos. A empresa, sediada em Denver, adquiriu a Se7en Staffing & Employment Solutions, de Missouri, ampliando sua base para mais de 2.000 clientes empresariais.

Fundada em 2019 por Christy Essex, a Se7en oferece serviços de contratação temporária, temporária com possibilidade de efetivação e contratação direta — especialidades que se somam à proposta da Vangst. “Essa aquisição é uma soma em que um mais um resulta em três”, afirma Karson Humiston, CEO da Vangst.

Com mais de 300 mil trabalhadores cadastrados em sua plataforma e investimentos em automação de recrutamento via inteligência artificial, a Vangst está à frente da transformação do setor. Segundo o '2025 Vangst Jobs Report', existem hoje 425 mil empregados em tempo integral na indústria de cannabis dos EUA, número que pode chegar a 1 milhão em cinco anos.

'Category killer'

A compra da Se7en não é um movimento isolado. Em abril de 2024, a Vangst havia adquirido a CannabizTemp, que até então era considerada sua maior concorrente no mercado de temporários para cannabis, e, em setembro do mesmo ano, comprou a GreenForce, empresa com atuação em Oregon e Arizona.

Cada uma dessas aquisições reforçou a presença da Vangst em novas regiões e ampliou sua base de clientes para mais de 1.800 antes da última compra. Hoje, atende cerca de 90% dos principais empresas da indústria — uma posição que a CEO Humiston define como “category killer”, termo em inglês para descrever quando uma empresa domina uma categoria de produtos.

Apesar da consolidação, a Vangst não divulga os valores das operações, mas confirma que os pagamentos foram feitos em parte com dinheiro e parte com ações.

O mercado de cannabis nos EUA passou por um período de retração, mas 2023 marcou uma retomada, com criação líquida de quase 23 mil empregos, acompanhando o crescimento das vendas reguladas. A expectativa é de que a indústria triplique o número de trabalhadores até 2029, criando um cenário favorável para plataformas de recrutamento especializadas.