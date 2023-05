Quem é o brasileiro que assumiu como CEO da maior empresa de tabaco do mundo

A centenária British American Tobacco (BAT), dona de marcas como Lucky Strike, Kent e Dunhill, tem agora um brasileiro na mais alta posição. O conselho de administração escolheu Tadeu Torocco para liderar a companhia ao longo dos próximos anos. Ele substitui Jack Bowles, executivo no comando desde 2019.

Torocco está na companhia desde 1992, quando entrou na Souza Cruz, no Rio de Janeiro, empresa cujo controle majoritário pertence ao grupo inglês. Formado em engenharia, ele transitou por áreas diversas em 10 anos na unidade local, do marketing a operações e folha de pagamento.

No começo dos anos 2000, iniciou a trajetória internacional como diretor financeiro em unidades da BAT na Venezuela e na Colômbia, experiências que o levaram ao centro de controle da companhia, em Londres. Desde 2006, atuou em posições de diretoria e liderança em divisões do negócio no velho continente e também na África.

Em 2019, foi convidado para assumir como diretor financeiro do grupo, posição ampliada em 2021 com a introdução da área de transformação digital. Desde o dia 15 de maio, Torocco preside o grupo.

Qual o futuro do negócio

Em meio a todo de tipo de controvérsia relacionado ao mercado de tabacaria no mundo e seus respectivos efeitos, o executivo assume com a missão de manter o negócio sustentável e levar adiante a estratégia lançada em 2019, "building a better tomorrow" (construindo um melhor amanhã).

A proposta da companhia passa por:

Oferecer produtos com menor impacto na saúde das pessoas

Ampliar os investimentos em inovação para o desenvolvimento de produtos que vão além da nicotina

"Tendo estado no centro da formulação desta estratégia, estou convicto de que este é o caminho estratégico certo para a BAT. Neste ambiente dinâmico, continuo firmemente comprometido em focar na entrega de resultados por meio da excelência na execução", afirmou o brasileiro, em nota da companhia.

Como funciona o negócio da BAT

Criada em 1921, a British American Tobacco tem um valor de mercado de US$ 76,34 bilhões de dólares e é a 18oª companhia mais valiosa do mundo, de acordo com a plataforma Companies Market Cap.

Em 2022, a empresa registrou um faturamento de 27,66 bilhões de libras sterlinas, crescimento de 7% em relação ao ano anterior. As novas categorias, representadas por produtos que apresenta como "de risco reduzido", como vapes e cigarros eletrônicos, registraram alta superior a 40% e fecharam o período com receita de £ 2,9 bilhões. De acordo com o plano da companhia, essa divisão deve a chegar a £ 5 bilhões em 2025.

No passado passado, a BAT também sentiu a adesão de um número elevado de consumidores aos produtos dessas novas categoria, 4,2 milhões pessoas. A base atual total é de 22,5 milhões, número que a companhia espera bater 50 milhões até 2030.