Zona Norte de SP recebe a primeira escola bilíngue de alta performance com foco em educação integral

A Avenida Brás Leme, um dos principais pontos da Zona Norte de São Paulo, foi escolhida para receber a primeira unidade da Ways Bilingual School, uma escola de ensino bilíngue e integral que promete uma imersão completa em inglês desde a educação infantil até o ensino médio.

Sob a gestão de Rosilene Teixeira Rodrigues, CEO com mais de 30 anos de experiência na área educacional, e em parceria com a Arco Educação, que atende mais de 3,5 milhões de alunos em mais de 10 mil escolas com soluções pedagógicas e de gestão, a Ways está preparada para oferecer uma educação diferenciada e de excelência.

Desafios da fluência no Brasil

Segundo o British Council, apenas 1% da população brasileira é fluente em inglês, e somente 5% possuem algum conhecimento do idioma.

No cenário global, a situação é ainda mais alarmante. O Brasil ocupa a 70ª posição no Índice de Proficiência em Inglês da EF 2023, que classifica 113 países. Em um ano, o país caiu 18 posições, ficando atrás de vizinhos como Argentina, Chile e Bolívia.

“Essa realidade reforça a importância de iniciativas como a Ways, que visa não só o ensino do inglês, mas a formação de alunos capazes de pensar e atuar em um ambiente bilíngue de forma natural”, explica Juliana Zero, diretora de franquias da Arco Educação.

Imersão bilíngue e formação integral

Com uma estrutura pedagógica robusta, a Ways oferecerá 40 horas semanais de aulas e atividades para os alunos, que terão um programa totalmente bilíngue, desde a educação infantil.

Na primeira infância, os alunos vivenciarão metade de sua rotina em inglês, enquanto nas etapas seguintes, o programa será ajustado para incluir atividades e conteúdos de maneira balanceada em ambos os idiomas. Esse modelo visa formar não apenas a fluência na língua inglesa, mas também a capacidade de pensar e se expressar em um ambiente multicultural.

Infraestrutura de ponta e inovação

Instalada no terreno onde antes funcionava a sede da empresa de tecnologia TOTVS, a escola está sendo erguida com uma infraestrutura moderna, composta por 30 salas de aula temáticas e 5.000 metros quadrados de área construída.

O ambiente é projetado para promover a interação e o aprendizado ativo, com laboratórios dedicados a pensamento computacional, ensino maker, artes e ciências, além de espaços abertos para integração dos alunos. “Toda a escola foi concebida com uma intencionalidade pedagógica muito clara, cada espaço tem um propósito educativo”, ressalta Rosilene Teixeira Rodrigues.

Atividades extracurriculares e parcerias de excelência

Além das aulas regulares, os alunos terão acesso a uma ampla gama de atividades extracurriculares, incluindo uma parceria já estabelecida com a Midas Academy, escola de música do renomado produtor Rick Bonadio. A escola também está em negociação com uma famosa instituição americana de basquete, que oferecerá programas esportivos para crianças e jovens.

Essas atividades complementares reforçam a proposta da Ways de ir além do ensino bilíngue, proporcionando uma formação integral que prepara os alunos para os desafios do futuro.

“A unidade da Brás Leme é apenas o começo de um plano ambicioso da Arco, que busca transformar a Ways em uma rede de 150 escolas nos próximos cinco anos, ampliando ainda mais o acesso a uma educação bilíngue de alta performance”, destaca Juliana. “Nosso objetivo é oferecer uma educação de excelência, que inclua não só o bilinguismo, mas também o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e cognitivas, preparando nossos alunos para escolherem seus próprios caminhos com autonomia e confiança.”

Com inauguração prevista para o final deste ano e inscrições já abertas, a Ways Bilingual School promete transformar a educação bilíngue na Zona Norte de São Paulo e ser um modelo de ensino para o futuro.