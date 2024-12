Presente de Natal: PMEs crescem e faturam R$ 441 milhões com a data — só pela internet

O Natal das pequenas e médias empresas foi digital.

Entre 1º e 25 de dezembro de 2024, pequenas e médias empresas faturaram 441,5 milhões de reais no e-commerce. O volume, impulsionado pela força das redes sociais e estratégias de personalização, marca um crescimento de 43% em relação ao ano anterior.

O levantamento, realizado pela plataforma de e-commerce Nuvemshop, indica que 6 milhões de produtos foram vendidos no período, com ticket médio de R$ 242,90 por pedido.

Entre os itens mais populares, destacam-se:

blusas

camisetas

whey protein

perfumes

A pesquisa ainda apontou que 25% das vendas online foram direcionadas por redes sociais, com o Instagram liderando como principal canal de conversão.

“O Natal é um momento estratégico para campanhas criativas e ofertas personalizadas", afirma Luiz Natal, gerente de Desenvolvimento de Plataforma da Nuvemshop. "A combinação de descontos progressivos e promoções exclusivas ajuda a engajar os consumidores e elevar as vendas no e-commerce”.

Olhando para o futuro, a personalização deve continuar como foco. Lojistas que combinam inovação tecnológica com estratégias de proximidade, como frete gratuito e recomendações customizadas, tendem a fidelizar clientes e manter o crescimento nas próximas datas sazonais.

Moda e inovação dominam as vendas

O setor de Moda liderou as vendas de Natal, movimentando R$ 162 milhões, seguido por Saúde e Beleza (R$ 36 milhões) e Acessórios (R$ 25 milhões).

O Pix foi o meio de pagamento preferido, respondendo por 50,5% das transações.

São Paulo é destaque

São Paulo foi o estado mais forte em faturamento, com 212 milhões de reais, seguido por Minas Gerais, com 44 milhões de reais, e Rio de Janeiro, com 36,3 milhões de reais.

Destaque para o crescimento de 46% de São Paulo e 45% do Ceará, superando a média nacional.

Frete grátis e redes sociais atraem consumidores

Iniciativas como o frete gratuito, adotado em 23,5% dos pedidos, e estratégias em redes sociais, especialmente no Instagram, foram determinantes para o crescimento.