Com Black Friday, pequenas e médias empresas digitais faturam R$ 601 milhões em novembro

As pequenas e médias empresas do varejo online faturaram R$ 601 milhões com as vendas durante o mês de novembro. O período inclui semanas com promoções que acontecem durante todo o mês de novembro, além da Black Friday, realizada na última sexta-feira, 29. O resultado representa alta de 46% em relação ao faturamento alcançado em 2023.

Os dados são da plataforma de e-commerce Nuvemshop. Na análise foram consideradas as vendas realizadas durante todo o mês de novembro de 2023 e 2024 da base de lojistas brasileiros.

Ao todo foram comercializados 9,6 milhões de produtos durante todo o mês de novembro, 48% a mais do que em 2023. Os produtos mais vendidos foram bodys e regatas; creatina, whey protein e pré-treino; e kit de produtos para cabelo. O ticket médio foi de R$ 256. Do total de pedidos, 24% foram gerados pelas redes sociais, sendo que destes, 9 em cada 10 foram via Instagram.

“Hoje o consumidor já espera que as promoções aconteçam por um período estendido, e isso não apenas amplia o alcance das ações, mas também permite que os varejistas otimizem ainda mais seus estoques e criem um calendário de descontos e experiências para os clientes. Agora, pós-evento, é o momento de reforçar a presença digital, investir em estratégias de retenção e fidelizar o público para os próximos meses”, diz Babi Tonhela, diretora de estratégia de e-commerce na Nuvemshop.

O comportamento do consumidor citado pela executiva se comprova nos dados do levantamento. Cerca de 1,8 milhão de pessoas fizeram compras durante o mês e, desse total, 52% não haviam comprado durante o ano e compraram em novembro. Outros 47% são compradores recorrentes.

O levantamento ainda aponta que, em relação às promoções, 51,5% dos lojistas ofereceram preço promocional; 21% cupom de desconto; e 25% frete gratuito.

Já dentre as opções de meios de pagamento, o cartão de crédito representou 47,5% de todos os pedidos pagos, seguido pelo Pix (46,5%).

Os segmentos que mais cresceram

A pesquisa apontou os segmentos entre as pequenas e médias empresas que mais faturaram:

Moda (R$ 210 milhões)

Saúde & Beleza (R$ 63,5 milhões)

Acessórios (RS 35 milhões)

Casa & Jardim (R$ 28 milhões)

Já em relação ao valor de ticket médio, os segmentos em destaque foram viagens (R$ 811,30); equipamentos e máquinas (R$ 768,30); e eletrônicos (R$ 613,70).

Os estados que mais venderam

Os estados nos quais as PMEs mais venderam foram: