Plataforma movimenta segmento educacional ao gerir inadimplência e estimular matrículas

Com a crise econômica pós-pandemia, os brasileiros estão cada vez mais endividados. Foi o que mostrou a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (CNC), divulgada no último dia 7. Segundo o estudo, 28,7% das famílias brasileiras chegaram ao mês de junho com alguma dívida em atraso.

Quando se analisam as prioridades das contas deixadas para trás, o investimento em educação dos filhos acaba ficando entre as últimas. Isso porque a legislação brasileira atual, por conta da crise, proíbe que as escolas apliquem sanções pedagógicas no curto prazo ao aluno devedor.

A instituição só poderá impedir o acesso do aluno no ano seguinte, o que gera um problema econômico em muitas instituições educacionais brasileiras.

A solução para muitas escolas tem sido procurar ajuda. Neste cenário, entra a kedu, uma plataforma que faz a gestão financeira, antecipa o pagamento de todas as mensalidades – inclusive de alunos inadimplentes – e oferece inúmeros serviços com o intuito de promover o crescimento das escolas particulares do Brasil.

Lançada em abril deste ano, a empresa quase dobrou sua meta de escolas atendidas em apenas três meses. “Nesse início, a receptividade do mercado foi muito positiva. Os resultados que alcançamos fizeram a gente bater metas 180% acima do esperado”, conta Livia Schramm, head de marketing da kedu.

Enquanto muitos se perguntam sobre o que levou a kedu a ter esse sucesso além do esperado, a resposta está na própria essência da empresa. Afinal, ela pertence a um grupo econômico com mais de 40 anos de experiência em relacionamento com pais de alunos.

Dentre eles, a Meireles e Freitas, que engloba instituições de cobrança, relacionamento e tecnologia com expertise na área educacional.

“A empresa sempre teve ligação com a educação. Nosso primeiro cliente foi o colégio 7 de Setembro, em Fortaleza, que continua com a gente até hoje. Ajudar escolas a crescer com planejamento e educação de excelência é o que nos inspira a inovar todos os dias”, conclui Livia.

Outro ponto importante que é a base do sucesso da kedu no mercado é sua atuação em três pilares essenciais dentro das instituições educacionais: a antecipação das mensalidades, o marketing digital e a otimização de recursos.

Antecipação de mensalidades

A kedu antecipa as mensalidades para as escolas fazendo com que a preocupação com a inadimplência não exista mais e passe a ter uma previsibilidade financeira. Dessa maneira a escola não terá mais essa preocupação, e o dinheiro mensal será garantido para ser investido em outras áreas da instituição.

Além disso, os pais dos alunos também se beneficiam, pois contam com um atendimento exclusivo em diversos canais de comunicação como WhatsApp, telefone, e-mail, SMS e aplicativo.

Prestação de serviços para otimização de recursos

O terceiro pilar da kedu é oferecer serviços para as escolas otimizarem seus custos, seu tempo e a burocracia. Através de consultoria, são oferecidos suportes nas áreas administrativa, financeira, jurídica e tecnológica.

Todas essas estratégias fazem parte da plataforma kedu, que pode ser identificada pelas escolas como uma máquina de crescimento. Um apoio para solucionar problemas administrativos e financeiros no mercado educacional.