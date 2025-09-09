Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

'Pós-treino abençoado': BK lança shake proteico em nova campanha com Irmã Marluce

Lançamento reforça estratégia global e aproxima o Burger King de tendências como alimentação e vida saudável

(Eduardo Frazão/Exame)

(Eduardo Frazão/Exame)

Luana Araujo
Luana Araujo

Redatora

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 14h26.

Última atualização em 9 de setembro de 2025 às 14h59.

Recentemente, o Burger King surpreendeu o mercado brasileiro ao lançar o BK Shake Proteico, em colaboração com a Irmã Marluce — musa fitness da terceira idade —, oferecendo a adição de whey protein aos milkshakes por apenas R$ 2, com rendimento de até 24g de proteína por unidade.

A estratégia foi pensada pelo diretor de marketing global da marca, David Shear, visando um posicionamento em bem-estar e fitness. Agora as pessoas buscam não só sabor, mas opções que se alinhem a um estilo de vida saudável, e o Burger King aposta nisso ao oferecer um produto nutritivo. 

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

Estratégia de marketing e o papel do Shake Proteico

O BK Shake Proteico se apoia em uma abordagem clássica de marketing, que engloba produto, valor agregado e segmentação clara, no caso, o público fitness

A frase  adotada pela marca “Até os nossos shakes ficaram bombados”, além de ser uma expressão atual e divertida, reforça humor e identificação direta com os consumidores preocupados com performance.

Enquanto marcas como McDonald’s e Burger King tradicionalmente disputam por conveniência e sabor, o BK se diferencia ao entrar em um nicho emergente de fast-food “funcional”. 

Embora a campanha no Brasil seja específica, a estratégia se conecta à essência global de marketing do Burger King, conhecido por:

  • Campanhas provocativas e inovadoras como "Whopper Detour", que gerou 1,5 milhão de downloads do app em nove dias. Informações retiradas do The Brand Hopper. 
  • Estratégias digitais criativas e críticas. Um bom exemplo foi a campanha que fez o Whopper criar mofo para destacar a ausência de conservantes, gerando +8,4 bilhões de impressões e 14% de aumento nas vendas, de acordo com o site WPP.  
  • Uso de cocriação com clientes e tecnologia, como no concurso "Million Dollar Whopper", onde consumidores ajudaram a criar novos sanduíches.

Essa tradição de inovar, provocar e conectar emocionalmente com o público destaca a lógica do Shake Proteico de oferecer uma novidade que gera conversa (ganho de mídia espontânea), traz engajamento e posiciona a marca na mente do consumidor.

A campanha do BK Shake Proteico é um caso de marketing bem executado não apenas de um produto novo, mas de reposicionamento estratégico. O Burger King demonstra como usar humor, segmentação, tempo e dados de comportamento para se manter relevante num mercado que valoriza saúde, conveniência e autenticidade.

Quer ser um líder estratégico de marketing na sua empresa? Posicione sua marca no topo com esse pré-MBA em marketing, branding e performance com duração de quatro aulas 100% online e uma certificação exclusiva; garanta sua vaga agora mesmo

Destaque-se no mercado com estratégia e performance

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

  • Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;
  • Liderar estratégias de branding e performance;
  • Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Lidere estrategicamente o marketing da sua marca e posicione ela no topo com o pré-MBA da EXAME + Saint Paul; são quatro aulas (com três horas de duração) e com direito a um certificado para turbinar seu currículo. Não perca tempo! Acesse aqui e garanta a sua vaga

Acompanhe tudo sobre:Branded Marketing

Mais de Negócios

BTG Pactual zera IOF em compras internacionais e amplia benefícios para clientes

Shein lança linha de maquiagem inspirada em Crepúsculo para celebrar 20 anos da franquia

Do meio bilhão às metas de gigante: Calta Capital inicia nova fase com o BTG

As empresas do Rio Grande do Sul que mais cresceram em 2024, segundo ranking EXAME

Mais na Exame

Tecnologia

Apple apresenta iPhone 17 e iPhone Air, o modelo mais fino já lançado

Brasil

Câmara adia debate sobre anistia e prevê votação do 'pacote eleitoral' após julgamento de Bolsonaro

Future of Money

Milionário do Shark Tank diz que NFTs foram 'moda passageira' após investir em colecionáveis físicos

Mundo

Após decisão da Suprema Corte, EUA diz que detenções de imigrantes não se baseiam em perfil racial