'Pós-treino abençoado': BK lança shake proteico em nova campanha com Irmã Marluce

Recentemente, o Burger King surpreendeu o mercado brasileiro ao lançar o BK Shake Proteico, em colaboração com a Irmã Marluce — musa fitness da terceira idade —, oferecendo a adição de whey protein aos milkshakes por apenas R$ 2, com rendimento de até 24g de proteína por unidade.

A estratégia foi pensada pelo diretor de marketing global da marca, David Shear, visando um posicionamento em bem-estar e fitness. Agora as pessoas buscam não só sabor, mas opções que se alinhem a um estilo de vida saudável, e o Burger King aposta nisso ao oferecer um produto nutritivo.

Estratégia de marketing e o papel do Shake Proteico

O BK Shake Proteico se apoia em uma abordagem clássica de marketing, que engloba produto, valor agregado e segmentação clara, no caso, o público fitness.

A frase adotada pela marca “Até os nossos shakes ficaram bombados”, além de ser uma expressão atual e divertida, reforça humor e identificação direta com os consumidores preocupados com performance.

Enquanto marcas como McDonald’s e Burger King tradicionalmente disputam por conveniência e sabor, o BK se diferencia ao entrar em um nicho emergente de fast-food “funcional”.

Embora a campanha no Brasil seja específica, a estratégia se conecta à essência global de marketing do Burger King, conhecido por:

Campanhas provocativas e inovadoras como "Whopper Detour", que gerou 1,5 milhão de downloads do app em nove dias. Informações retiradas do The Brand Hopper.

Estratégias digitais criativas e críticas . Um bom exemplo foi a campanha que fez o Whopper criar mofo para destacar a ausência de conservantes, gerando +8,4 bilhões de impressões e 14% de aumento nas vendas, de acordo com o site WPP.

Uso de cocriação com clientes e tecnologia , como no concurso "Million Dollar Whopper", onde consumidores ajudaram a criar novos sanduíches.

Essa tradição de inovar, provocar e conectar emocionalmente com o público destaca a lógica do Shake Proteico de oferecer uma novidade que gera conversa (ganho de mídia espontânea), traz engajamento e posiciona a marca na mente do consumidor.

A campanha do BK Shake Proteico é um caso de marketing bem executado não apenas de um produto novo, mas de reposicionamento estratégico. O Burger King demonstra como usar humor, segmentação, tempo e dados de comportamento para se manter relevante num mercado que valoriza saúde, conveniência e autenticidade.

