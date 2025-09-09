The Town: Carmed e Coca-Cola lançam campanha assinada por Karla Felmanas; confira

O Grupo Cimed, um dos grandes nomes da indústria farmacêutica no Brasil, lançou mais uma colaboração. Dessa vez, é o hidratante labial Carmed em parceria com a Coca-Cola. Karla Felmanas, vice-presidente da companhia, esteve presente no lançamento, que aconteceu durante o The Town 2025, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Para especialistas, a ação foi um ótimo exemplo de marketing sensorial: combinou o design icônico das embalagens do produto com ativações instagramáveis para fortalecer a imagem da marca.

E não se trata apenas de percepção, dados reforçam a efetividade desse tipo de campanha. Segundo a Gitnux, 82% dos participantes têm uma visão mais positiva da marca após eventos experienciais e 62% dos consumidores compartilham espontaneamente suas experiências em redes sociais.

Isso reforça que a campanha não foi apenas divertida, mas estrategicamente embasada em tendências que comprovam o valor das ativações presenciais na decisão de compra, percepção de marca e lealdade.

A estratégia teve três elementos centrais:

Design que une identidade visual histórica e apelo : as embalagens remetem diretamente à estética da Coca‑Cola, gerando atratividade visual;

Experiência sensorial e presença física : o público pôde experimentar o produto no festival, gerando memórias, conexões emocionais e motivação para compartilhar conteúdo nas redes;

Engajamento digital pós-evento : mídia espontânea com fotos e stories, gerando assunto nas redes instantâneo e ampliando o efeito da ação.

A collab entre Carmed e Coca‑Cola no The Town exemplifica uma execução de marketing que vai muito além da simples promoção de produto: é uma aula de experiência de marca. A ação usou nostalgia, design icônico, marketing sensorial, tempo estratégico e comportamentos digitais para criar uma narrativa emocional poderosa e gerar resultados.

