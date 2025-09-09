Negócios

The Town: Carmed e Coca-Cola lançam campanha assinada por Karla Felmanas; confira

Parceria com aposta em design, ativação sensorial e mídia espontânea para fortalecer o posicionamento das marcas

Luana Araujo
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 15h04.

Última atualização em 9 de setembro de 2025 às 15h27.

O Grupo Cimed, um dos grandes nomes da indústria farmacêutica no Brasil, lançou mais uma colaboração. Dessa vez, é o hidratante labial Carmed em parceria com a Coca-Cola. Karla Felmanas, vice-presidente da companhia, esteve presente no lançamento, que aconteceu durante o The Town 2025, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Para especialistas, a ação foi um ótimo exemplo de marketing sensorial: combinou  o design icônico das embalagens do produto com ativações instagramáveis para fortalecer a imagem da marca.

E não se trata apenas de percepção, dados reforçam a efetividade desse tipo de campanha. Segundo a Gitnux, 82% dos participantes têm uma visão mais positiva da marca após eventos experienciais e 62% dos consumidores compartilham espontaneamente suas experiências em redes sociais.  

Isso reforça que a campanha não foi apenas divertida, mas estrategicamente embasada em tendências que comprovam o valor das ativações presenciais na decisão de compra, percepção de marca e lealdade.

A estratégia teve três elementos centrais:

  • Design que une identidade visual histórica e apelo: as embalagens remetem diretamente à estética da Coca‑Cola, gerando atratividade visual; 
  • Experiência sensorial e presença física: o público pôde experimentar o produto no festival, gerando memórias, conexões emocionais e motivação para compartilhar conteúdo nas redes; 
  • Engajamento digital pós-evento: mídia espontânea com fotos e stories, gerando assunto nas redes instantâneo e ampliando o efeito da ação.

A collab entre Carmed e Coca‑Cola no The Town exemplifica uma execução de marketing que vai muito além da simples promoção de produto: é uma aula de experiência de marca. A ação usou nostalgia, design icônico, marketing sensorial, tempo estratégico e comportamentos digitais para criar uma narrativa emocional poderosa e gerar resultados.

